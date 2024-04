Ο Γκρόσι καταδίκασε την επίθεση στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια: «Δεν μπορεί να συμβεί»

Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), Ραφαέλ Μαριάνο Γκρόσι, καταδίκασε την επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους σε έναν από τους έξι πυρηνικούς αντιδραστήρες του ελεγχόμενου από τη Ρωσία πυρηνικού σταθμού Ζαπορίζια στην Ουκρανία.

«Αυτό δεν μπορεί να συμβεί», έγραψε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ πρόσθεσε: «Κανείς δεν μπορεί νοητά να επωφεληθεί ή να αποκτήσει οποιοδήποτε στρατιωτικό ή πολιτικό πλεονέκτημα από επιθέσεις κατά πυρηνικών εγκαταστάσεων. Αυτό δεν μπορεί να γίνει».

Today, for the first time since Nov 2022 & after I set out 5 basic principles to avoid a serious nuclear accident w/ radiological consequences,@IAEAorg’s #ISAMZ confirmed that at least 3 direct hits against ZNPP main reactor containment structures took place. This cannot happen.

— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) April 7, 2024