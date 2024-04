ΗΠΑ: Στο Κίεβο όπλα και πυρομαχικά που προορίζονταν για τους Χούθι

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε την Τρίτη ότι μεταβίβασε στην Ουκρανία όπλα και πυρομαχικά μικρού διαμετρήματος, που είχαν σταλεί αρχικά από το Ιράν στους μαχητές Χούθι της Υεμένης, κατασχέθηκαν, ωστόσο, από την Ουάσιγκτον και τους συμμάχους της.

Η αποστολή, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 4 Απριλίου, περιλαμβάνει περισσότερα από 5.000 επιθετικά τουφέκια AK-47, μυδραλιοβόλα, τουφέκια ακριβείας, εκτοξευτήρες ρουκετών και περισσότερα από 500.000 φυσίγγια τουφεκιών, διευκρίνισε η αμερικανική Στρατιωτική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (Centcom) σε ανακοίνωση στο X.

Η παράδοση αναμένεται να βοηθήσει το Κίεβο, που αντιμετωπίζει ελλείψεις πυρομαχικών, χωρίς όμως να επιλύει την απουσία βαρέος οπλισμού (βλήματα, πύραυλοι) στον ουκρανικό στρατό, καθώς το Κογκρέσο δεν έχει συμφωνήσει ακόμα για την έγκριση ενός νέου πακέτου στρατιωτικής βοήθειας.

U.S. Government Transfers Captured Weapons

On Apr. 4, 2024, the U.S. government transferred over 5,000 AK-47s, machine guns, sniper rifles, RPG-7s and over 500,000 rounds of 7.62mm ammunition to the Ukrainian armed forces. This constitutes enough materiel to equip one UKR BDE… pic.twitter.com/Ydecq6OFAo

— U.S. Central Command (@CENTCOM) April 9, 2024