Σίδνεϊ: «Τρέξτε, τρέξτε, κάποιος μαχαιρώθηκε» – Το χρονικό της αιματηρής επίθεσης

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν σε τεράστιο εμπορικό κέντρο του Σίδνεϊ όταν ένας άνδρας εισέβαλε σε αυτό και άρχισε να επιτίθεται με μαχαίρι αδιακρίτως στον κόσμο.

Έξι άνθρωποι, πέντε γυναίκες και ένας άνδρας, έπεσαν νεκροί, ενώ εκατοντάδες άλλοι άρχισαν να εγκαταλείπουν αλλόφρονες το σημείο, πολλοί κρατώντας παιδιά στα χέρια και άλλοι κλαίγοντας.

🚨🇳🇿 Bondi, Westfield Sydney Shopping Centre

Let’s call it what it is – another terrorist attack. Look at these people fleeing in terror.

Society shouldn’t have to accept this.

Prayers & condolences to all those affected.

Your politicians have betrayed you. pic.twitter.com/6MhowWtcJf

