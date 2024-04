Αναχαιτίστηκε η ιρανική επίθεση, ετοιμάζει «απάντηση» το Ισραήλ

Επίθεση με πάνω από 200 «drones και πυραύλους» εναντίον του Ισραήλ εξαπέλυσαν το βράδυ του Σαββάτου, λίγο μετά τις 23.00, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν σε συντονισμό με τους Χούθι και τη Χεζμπολάχ. Αμέσως, τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού όλες οι χώρες της Μέσης Ανατολής.

Περίπου μια ώρα μετά την ανακοίνωση για τη διεξαγωγή αυτής της επιχείρησης, το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA μετέδωσε ότι εκτοξεύθηκε ένα «πρώτο κύμα βαλλιστικών πυραύλων», με στόχους «βαθιά στο εσωτερικό των κατεχόμενων εδαφών» του Ισραήλ.

Λίγη ώρα πριν, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωνε σε διάγγελμά του προς τους πολίτες πως το Ισραήλ είναι έτοιμο για μια επίθεση από το Ιράν και ότι θα απαντήσει με τον ίδιο τρόπο. «Τα αμυντικά μας συστήματα έχουν αναπτυχθεί και είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε σενάριο, τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση. Το κράτος του Ισραήλ είναι ισχυρό, οι IDF (ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ) είναι ισχυρές. Εκτιμούμε τις ΗΠΑ που στέκονται στο πλευρό του Ισραήλ, καθώς και την υποστήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και πολλών άλλων χωρών. Οποιος μας βλάψει, θα τον βλάψουμε κι εμείς. Θα υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας από κάθε απειλή και θα το κάνουμε με ηρεμία και αποφασιστικότητα», τόνισε.

Σειρήνες ήχησαν σε Ιερουσαλήμ, Τελ Αβίβ κι άλλες πόλεις, με τον νυχτερινό ουρανό να γεμίζει με φλόγες από τις αναχαιτίσεις. Δόθηκε εντολή στους κατοίκους του Ισραήλ να σπεύσουν σε καταφύγια.

Στην αναχαίτιση, εκτός του εναέριου χώρου του Ισραήλ, συνέδραμαν μαχητικά από τις ΗΠΑ, τη Βρετανία και την Ιορδανία.

Οπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος των IDF, το Ιράν εκτόξευσε πάνω από 200 drones, βαλλιστικούς και πυραύλους Κρουζ, η συντριπτική πλειονότητα των οποίων αναχαιτίστηκε.

Τα ιρανικά πλήγματα προκάλεσαν μικρές ζημιές σε μια ισραηλινή στρατιωτική βάση, δήλωσε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος του Ισραήλ, υποναύαρχος Χαγκάρι. Οσον αφορά τους τραυματίες από την επίθεση, τόνισε πως μόνο «ένα κοριτσάκι τραυματίστηκε», χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, η ιρανική αποστολή στα Ηνωμένα Εθνη ανέφερε: «Εάν το ισραηλινό καθεστώς κάνει άλλο ένα λάθος, η απάντηση του Ιράν θα είναι πιο σοβαρή», προειδοποιώντας Ισραήλ και ΗΠΑ να «μείνουν μακριά». Ανέφερε, επίσης, ότι το Ιράν πλέον «θεωρεί το θέμα λήξαν».

Το Ιράν είχε υποσχεθεί αντίποινα για το χτύπημα στο προξενείο του στη Δαμασκό, την 1η Απριλίου, στο οποίο σκοτώθηκαν επτά Φρουροί της Επανάστασης. Το Ισραήλ δεν έχει επιβεβαιώσει ούτε αρνηθεί την ευθύνη για την επίθεση.

Λίγο μετά τις 3:30, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι δεν συμβουλεύει πλέον κανέναν κάτοικο να σπεύσει σε καταφύγια, αναθεωρώντας προηγούμενο συναγερμό.

Το ισραηλινό Channel 12 επικαλέστηκε ισραηλινό αξιωματούχο που δήλωσε ότι θα υπάρξει «σημαντική απάντηση» στην επίθεση, ενώ έγινε γνωστό ότι μέλη του ισραηλινού υπουργικού συμβουλίου εξουσιοδότησαν τους Νετανιάχου, Γκαλάντ και Γκαντζ να λάβουν αποφάσεις για την απάντηση στην επίθεση του Ιράν.

Λίγο μετά τις 04:30, ο Νετανιάχου είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

Prime Minister Benjamin Netanyahu is currently speaking with US President Joe Biden, following the deliberations of the Security Cabinet and the War Cabinet. pic.twitter.com/v2oJqMSky4

Οι ΗΠΑ, η Ευρωπαϊκή Ενωση και η Βρετανία έσπευσαν να καταδικάσουν την επίθεση, κάνοντας λόγο για «άνευ προηγουμένου κλιμάκωση».

«Η δέσμευσή μας στην ασφάλεια του Ισραήλ είναι ακλόνητη», ανέφερε ο πρόεδρος Μπάιντεν μέσω X, αναρτώντας φωτογραφικό στιγμιότυπο από την έκτακτη συνεδρίαση της ομάδας του για ζητήματα εθνικής ασφαλείας, η οποία συγκλήθηκε στον Λευκό Οίκο.

I just met with my national security team for an update on Iran’s attacks against Israel. Our commitment to Israel’s security against threats from Iran and its proxies is ironclad. pic.twitter.com/kbywnsvmAx

— President Biden (@POTUS) April 13, 2024