Θυμηδία και αντιδράσεις για τις δηλώσεις Μπάιντεν πως έφαγαν τον θείο του… κανίβαλοι

Η δήλωση του Τζο Μπάιντεν πως πιθανώς ο θείος του φαγώθηκε από κανίβαλους στην Παπούα Νέα Γουινέα κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, προκάλεσε θυμηδία, αλλά και επικρίσεις από τους πολίτες του νησιωτικού αυτού κράτους της Ωκεανίας.

Κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης στο Πίτσμπουργκ, ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε για τον θείο του, τον ανθυπολοχαγό Αμπρόζ Τζ. Φίνεγκαν Τζούνιορ, ο οποίος ήταν πιλότος μονοκινητήριων αναγνωριστικών αεροσκαφών στον πόλεμο. Όπως είπε, το αεροπλάνο «του θείου Μπόσι καταρρίφθηκε στη Νέα Γουινέα. Ποτέ δεν βρήκαν το πτώμα του γιατί υπήρχαν πολλοί κανίβαλοι σε εκείνο το μέρος της Νέας Γουινέας».

Biden really knows how to pump up the crowd in Pittsburgh. Nothing gets an audience going like a made-up story about cannibalism. Look at the excitement on everyone’s faces… such an inspiring orator. pic.twitter.com/9U1K1e19m4

— Congressman Dan Meuser (@RepMeuser) April 18, 2024