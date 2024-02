Νέα γκάφα Μπάιντεν: Αποκάλεσε «Γιολάντα» τη Γιούλια Ναβάλναγια

Σε νέο γλωσσικό ατόπημα υπέπεσε ο Τζο Μπάιντεν, που συναντήθηκε χθες, Πέμπτη, με τη σύζυγο και την κόρη του Αλεξέι Ναβάλνι.

Μετά το πέρας της συνάντησης, μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Αμερικανός πρόεδρος μπέρδεψε το όνομα της χήρας Ναβάλνι, αποκαλώντας τη «Γιολάντα» αντί Γιούλια.

«Σήμερα το πρωί είχαν την τιμή να συναντηθώ με τη σύζυγο και την κόρη του Αλεξέι Ναβάλνι. Και, επισημαίνοντας το προφανές, ήταν ένας άνδρας με απίστευτο θάρρος και είναι εκπληκτικό το ότι η σύζυγος και η κόρη του ακολουθούν το ίδιο παράδειγμα», ανέφερε ο Μπάιντεν, μιλώντας σε υπόγειο χώρο στάθμευσης ξενοδοχείου του Σαν Φρανσίσκο, λίγο μετά τη συνάντησή τους.

«Αυτό που μου κατέστη σαφές είναι ότι η Γιολάντα θα συνεχίσει να αγωνίζεται», πρόσθεσε ο 81χρονος Μπάιντεν, επαναφέροντας το επιχείρημα πολλών ενάντια στη νέα υποψηφιότητά του στην αμερικανική προεδρία, λόγω του προχωρημένου της ηλικίας του.

«Ενώ το επίκεντρο αυτής της συνάντησης υψηλού επιπέδου ήταν αναμφισβήτητα τα κρίσιμα ζητήματα πολιτικής καταστολής και της απόδοσης δικαιοσύνης, η τυχαία αναφορά του προέδρου Μπάιντεν στη Γιούλια ως “Γιολάντα” προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων. Αυτή η γκάφα, φαινομενικά ασήμαντη στη γενικότερη εικόνα, λειτουργεί ωστόσο ως μια οδυνηρή υπενθύμιση του ανθρώπινου στοιχείου μέσα στον περίπλοκο χορό της διπλωματίας», σημειώνει το BNN, ανεξάρτητο δίκτυο του Χονγκ Κονγκ.

Today, I met with Yulia and Dasha Navalnaya – Aleksey Navalny’s loved ones – to express my condolences for their devastating loss.

Aleksey’s legacy of courage will live on in Yulia and Dasha, and the countless people across Russia fighting for democracy and human rights. pic.twitter.com/aiCcgTrws3

— President Biden (@POTUS) February 22, 2024