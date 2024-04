Σάλος με τους τουρίστες που πόζαραν γυμνοί στον αμμόλοφο Big Daddy της Ναμίμπια

Κύμα οργής προκάλεσε στη Ναμίμπια η άσεμνη συμπεριφορά ξένων τουριστών που πόζαραν γυμνοί σε μία από τις σπουδαιότερες ατραξιόν της χώρας: Τον αμμόλοφο Big Daddy στην έρημο της Ναμίμπ.

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο που διακινήθηκαν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσαν μέχρι και την παρέμβαση του υπουργείου Τουρισμού, που γνωστοποίησε πως οι τουρίστες –που είχαν ήδη αναχωρήσει από τη χώρα– ίσως υποστούν κυρώσεις.

«Σοκαρισμένοι» δήλωσαν οι επισκέπτες της εντυπωσιακής αυτής χρυσαφένιας θίνας, που είναι η ψηλότερη στην περιοχή Sossusvlei – αν και όχι και στη Ναμίμπ, όπου τον τίτλο του ψηλότερου κατακτήσει ο αμμόλοφος Dune 7 με τα 388 μέτρα του.

Δεν είναι σαφές ποιος τράβηξε τις φωτογραφίες και το βίντεο των τριών ανδρών τουριστών, οι οποίοι φαίνονται εντελώς γυμνοί στον αμμώδη λόφο, δίπλα στα ρούχα τους.

«Η συμπεριφορά αυτή κινδυνεύει να προσελκύσει τουρίστες που πιστεύουν ότι στη Ναμίμπια όλα επιτρέπονται», προειδοποίησε ο Κένεθ Νεπέντα, αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Τουριστικών Συλλόγων της Ναμίμπια.

«Είναι αηδιαστικό και πραγματικά δημιουργεί μια πολύ άσχημη εικόνα για τη χώρα», τόνισε ο ίδιος, προσθέτοντας πως ο Big Daddy δεν είναι ένα σημείο χαλάρωσης μόνο για τουρίστες, αλλά και για οικογένειες.

Further inland, the oxidised sands are fiery orange. Big Daddy, the largest dune in Sossusvlei, rises 325m above a clay pan, Deadvlei, where blackened camelthorn trees are all that remains from a river that once ran here.

