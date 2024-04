Ο Μασκ στο Πεκίνο για το λογισμικό αυτόνομης οδήγησης

Συνάντηση με τον Κινέζο πρωθυπουργό, Λι Τσιανγκ, πραγματοποίησε ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla, Ελον Μασκ, στο πλαίσιο «αιφνιδιαστικής» επίσκεψης στο Πεκίνο, λίγες ημέρες μετά την αναβολή του ταξιδιού του στην Ινδία.

Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, στο επίκεντρο της επίσκεψης, στη διάρκεια της οποίας αναμένεται να συναντηθεί με ανώτερους αξιωματούχους, βρίσκεται η προώθηση του λογισμικού πλήρους αυτόνομης οδήγησης (Full Self-Driving- FSD) για τα ηλεκτρικά οχήματα της Tesla στη χώρα, καθώς και η δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων στο εξωτερικό, για την εκπαίδευση αλγορίθμων στις τεχνολογίες αυτόνομης οδήγησης.

Η εξέλιξη έρχεται αφότου μια έκθεση στις ΗΠΑ συνέδεσε τις λειτουργίες αυτόνομης οδήγησης της Tesla με τουλάχιστον 13 ατυχήματα. Η Εθνική Υπηρεσία Ασφάλειας Οδικής Κυκλοφορίας των ΗΠΑ (NHTSA) δήλωσε ότι διερευνά κατά πόσον έχουν αντιμετωπιστεί επιτυχώς ανησυχίες για την ασφάλεια που σχετίζονται με το σύστημα αυτόνομης οδήγησης. Το λογισμικό της αμερικανικής εταιρείας είναι διαθέσιμο σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, όχι όμως και στην Κίνα.

Οπως αναφέρουν κινεζικά κρατικά ΜΜΕ, κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον Κινέζο πρωθυπουργό, ο Μασκ εξέφρασε την προθυμία του να συνεργαστεί «σε βάθος» με το Πεκίνο, προκειμένου επιτευχθούν «αμοιβαία επωφελή αποτελέσματα». Αναφερόμενος στην κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία, έκανε λόγο για «τις πιο ανταγωνιστικές εταιρείες στον κόσμο».

