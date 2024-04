Ντουμπάι: Στήνουν, με 35 δισ. δολ., το μεγαλύτερο αεροδρόμιο στον κόσμο

Να αποκτήσουν το μεγαλύτερο αεροδρόμιο στον κόσμο έχουν βαλθεί οι Αρχές στο Ντουμπάι, προωθώντας την υλοποίηση μιας επένδυσης ύψους 35 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Οπως αναφέρει στον ιστοχώρο του το δίκτυο Al Jazeera, έχουν ήδη ξεκινήσει οι εργασίες επέκτασης του (υπάρχοντος) Διεθνούς Αεροδρομίου Αλ Μακτούμ, το οποίο, όταν ολοκληρωθεί, θα είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο.

Ο πρωθυπουργός και αντιπρόεδρος του Ντουμπάι, σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Ρασίντ Αλ Μακτούμ, δήλωσε την Κυριακή ότι το νέο αεροδρόμιο θα είναι πέντε φορές μεγαλύτερο από το σημερινό Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι (Dubai International Airport).

Οταν ολοκληρωθεί, το Διεθνές Αεροδρόμιο Al Maktoum θα διαθέτει πέντε διαδρόμους, 400 πύλες και τη δυνατότητα να εξυπηρετεί έως και 260 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως, σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινωθεί επισήμως.

Today, we approved the designs for the new passenger terminals at Al Maktoum International Airport, and commencing construction of the building at a cost of AED 128 billion as part of Dubai Aviation Corporation’s strategy.

Al Maktoum International Airport will enjoy the… pic.twitter.com/oG973DGRYX

— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 28, 2024