Κατάληψη ιστορικού κτιρίου του Κολούμπια από φοιτητές

Το Πανεπιστήμιο Κολούμπια, επίκεντρο του κινήματος αλληλεγγύης στους Παλαιστινίους της Γάζας που σαρώνει τις πανεπιστημιουπόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών, ανακοίνωσε ότι επιβάλλει πειθαρχικά μέτρα σε φοιτητές οι οποίοι αγνόησαν το τελεσίγραφο της διοίκησης να διαλύσουν τις κινητοποιήσεις τους. Αντ’ αυτού προχώρησαν στην κατάληψη κτιρίου ηλικίας άνω των 100 ετών.

Η κίνηση ήρθε έπειτα από σχεδόν δύο εβδομάδες διαμαρτυριών στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις ΗΠΑ, που ξέσπασαν τη σύλληψη περίπου 100 διαδηλωτών στο Κολούμπια στις 18 Απριλίου.

Το τελευταίο τελεσίγραφο του πανεπιστημίου να «εκκαθαριστεί» η πανεπιστημιούπολη και να διαλυθεί η κατάληψη με σκηνές έληξε χθες στις 2.00 μ.μ., τοπική ώρα.

Οι φοιτητές ειδοποιήθηκαν ότι θα αντιμετώπιζαν πειθαρχικά μέτρα, ωστόσο αγνόησαν την προθεσμία, η οποία είχε μετατεθεί επανειλημμένα για αργότερα κατά τις προηγούμενες ημέρες. Επιπλέον, τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης προχώρησαν στην κατάληψη του ιστορικού κτιρίου.

Φοιτητές είχαν καταλάβει το Hamilton Hall και το 1968 σε ένδειξη διαμαρτυρίας, τότε κατά του πολέμου στο Βιετνάμ.

Students at Columbia University have occupied Hamilton hall. Today the university president explicitly said to students the school would not be divesting and threatened to suspend students protesting. The last time this building was taken over by student protesters was in 1968 pic.twitter.com/IhoWVYlocB

— Lama Al-Arian (@lalarian) April 30, 2024