ΗΠΑ: Η αστυνομία εκκένωσε την κατάληψη στο Κολούμπια – Δεκάδες συλλήψεις

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης πραγματοποίησε μαζική επιχείρηση εκκένωσης στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, τα ξημερώματα της Τετάρτης (βράδυ της Τρίτης, τοπική ώρα), συλλαμβάνοντας φοιτητές που πραγματοποιούσαν τις προηγούμενες μέρες κινητοποιήσεις αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το BBC, οι αστυνομικοί εισέβαλαν στο Hamilton Hall, ένα κτίριο του πανεπιστημίου που είχε καταληφθεί από διαδηλωτές.

Η αστυνομία έλαβε άδεια να εισέλθει από τις πανεπιστημιακές αρχές, αφού οι διαδηλωτές φοιτητές «αψήφησαν» την προθεσμία για να εκκενώσουν την κατάληψη.

Διαδηλωτές με χειροπέδες φώναζαν «ντροπή σας» στην αστυνομία την ώρα που οι αστυνομικοί τους οδηγούσαν έξω από το Πανεπιστήμιο και τους απομάκρυναν με λεωφορεία.

Από την πλευρά της, η διοίκηση του πανεπιστημίου Κολούμπια δήλωσε ότι μετά την «κατάληψη, τους βανδαλισμούς και τον αποκλεισμό της αίθουσας, δεν είχαμε άλλη επιλογή».

Οπως μεταδίδει το BBC, η διοίκηση του Κολούμπια ζήτησε από την αστυνομία να παραμείνει στο πανεπιστήμιο για άλλες δύο εβδομάδες μέχρι τις 17 Μαΐου, δηλαδή δύο ημέρες μετά την ημέρα της τελετής αποφοίτησης του πανεπιστημίου.

Την ίδια στιγμή, ο αναπληρωτής διοικητής της αστυνομίας της Νέας Υόρκης Καζ Ντότρι δημοσίευσε στο X ένα βίντεο με αστυνομικούς να ξηλώνουν μια παλαιστινιακή σημαία στο City College της Νέας Υόρκης (CUNY) και να υψώνουν στη θέση της μια αμερικανική σημαία.

#HAPPENINGNOW: An incredible scene and proud moment as we have assisted @CityCollegeNY in restoring order on campus, culminating in raising Old Glory once again on their campus flagpole. 🇺🇸@NYPDPC @NYPD1stDep @NYPDChiefOfDept @NYPDChiefPatrol @NYPDnews pic.twitter.com/XZWFmvXcUs

— NYPD Deputy Commissioner, Operations Kaz Daughtry (@NYPDDaughtry) May 1, 2024