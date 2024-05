Το χρονικό της εκκένωσης του Κολούμπια

Δεκάδες φοιτητές συνελήφθησαν μετά την είσοδο ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης το βράδυ της Τρίτης στη διάρκεια επιχείρησης εκκένωσης κτιρίου του πανεπιστημίου που είχε καταληφθεί στο πλαίσιο φιλοπαλαιστινιακών κινητοποιήσεων των φοιτητών.

Εικόνες και βίντεο που κυκλοφόρησαν στη δημοσιότητα έδειχναν αστυνομικούς να επιχειρούν στην πανεπιστημιούπολη, με τις αστυνομικές αρχές να δηλώνουν ότι χρησιμοποίησαν χειροβομβίδες κρότου λάμψης για να διαλύσουν το πλήθος, αλλά να αρνούνται ότι χρησιμοποίησαν δακρυγόνα στο πλαίσιο της επιχείρησης.

Λίγη ώρα μετά την είσοδο στο κάμπους του πανεπιστημίου, οι αστυνομικοί εθεάθησαν να οδηγούν διαδηλωτές με χειροπέδες σε αστυνομικά λεωφορεία που βρίσκονταν έξω από τις πύλες της πανεπιστημιούπολης. Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας της Νέας Υόρκης Κάρλος Νιέβες δήλωσε ότι δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς μετά τις συλλήψεις.

«Το εκκενώνουμε», φώναζαν οι αστυνομικοί καθώς βάδιζαν προς την είσοδο του κτιρίου.

«Ντροπή! Ντροπή!» γιούχαραν από την πλευρά τους πολλοί φοιτητές που βρίσκονταν στο σημείο.

Ένας διαδηλωτής στο Κολούμπια δήλωσε στον Guardian ότι η αστυνομία είχε περιορίσει τους διαδηλωτές μέσα σε κτίρια πριν προβεί σε συλλήψεις. «Δεν θα ξεχαστεί», είπε. «Αυτό δεν είναι πλέον ένα ζήτημα Ισραήλ-Παλαιστίνης. Είναι θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθερίας του λόγου και θέμα των φοιτητών του Κολούμπια», προσέθεσε.

Η αστυνομική επιχείρηση, της οποίας το μεγαλύτερο μέρος ολοκληρώθηκε μέσα σε λίγες ώρες, έρχεται έπειτα από σχεδόν δύο εβδομάδες εντάσεων. Σημειώνεται ότι οι διαδηλωτές αγνόησαν τη Δευτέρα τελεσίγραφο της διοίκησης του πανεπιστημίου με το οποίο ζητούσε την εκκένωση της κατάληψης.

Την Τρίτη, αξιωματούχοι του Πανεπιστημίου Κολούμπια απείλησαν με αποβολή τους φοιτητές που είχαν καταλάβει το Χάμιλτον Χολ, ένα οκταώροφο νεοκλασικό κτίριο που είχε αποκλειστεί από διαδηλωτές.

Το πανεπιστήμιο ανέφερε σε ανακοίνωσή του την Τρίτη ότι ζήτησε από την αστυνομία να εισέλθει στην πανεπιστημιούπολη για να «αποκαταστήσει την ασφάλεια και την τάξη στην κοινότητά μας».

Η διοίκηση του Πανεπιστημίου υποστήριζε ότι η ομάδα που «εισέβαλε και κατέλαβε το κτίριο» καθοδηγούνταν από άτομα που «δεν συνδέονται με το πανεπιστήμιο».

Πρόσθετε επίσης: «Η απόφαση να απευθυνθούμε στην αστυνομία της Νέας Υόρκης ήταν απάντηση στις ενέργειες των διαδηλωτών και όχι στον σκοπό που υποστηρίζουν».

Την ίδια στιγμή, οι New York Times έκαναν λόγο για δεκάδες συλλήψεις στο City College της Νέας Υόρκης, που ανήκει στο City University of New York (CUNY). Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, όταν ορισμένοι φοιτητές εγκατέλειψαν το Κολούμπια κινήθηκαν βόρεια προς την πανεπιστημιούπολη, όπου εξακολουθούσε να πραγματοποιείται καθιστική διαμαρτυρία.

Οπως αναφέρει το BBC, η αστυνομία της Νέας Υόρκης κατέβασε την παλαιστινιακή σημαία στο City College της Νέας Υόρκης, αντικαθιστώντας την με την αμερικανική σημαία, σύμφωνα με πλάνα που ανήρτησε ο αναπληρωτής διοικητής της αστυνομίας της Νέας Υόρκης.

Στην ανάρτησή του στο X, περιέγραψε αυτή την ενέργεια ως μια «απίστευτη σκηνή και περήφανη στιγμή».

#HAPPENINGNOW: An incredible scene and proud moment as we have assisted @CityCollegeNY in restoring order on campus, culminating in raising Old Glory once again on their campus flagpole. 🇺🇸@NYPDPC @NYPD1stDep @NYPDChiefOfDept @NYPDChiefPatrol @NYPDnews pic.twitter.com/XZWFmvXcUs

— NYPD Deputy Commissioner, Operations Kaz Daughtry (@NYPDDaughtry) May 1, 2024