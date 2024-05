Ισραήλ: Οι όροι Νετανιάχου για τη Ράφα και η απάντηση των ΗΠΑ

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Αντονι Μπλίνκεν, ότι το Ισραήλ θα προχωρήσει σε εισβολή στη Ράφα, εάν η Χαμάς συνεχίσει να θέτει ως όρο για τη συμφωνία για τους ομήρους τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσαν δύο Ισραηλινοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Ο Νετανιάχου απειλεί να εισβάλει στη Ράφα εδώ και μήνες, αλλά έχει συγκρατηθεί κυρίως λόγω της πίεσης των ΗΠΑ.

Ο Λευκός Οίκος ανησυχεί έντονα για το ενδεχόμενο μιας ισραηλινής στρατιωτικής εισβολής στη Ράφα, μια πόλη στη νότια Λωρίδα της Γάζας όπου έχουν βρει καταφύγιο περισσότεροι από ένα εκατομμύριο εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Αμερικανικού Axios, ο Αντονι Μπλίνκεν είπε στον Νετανιάχου κατά τη διάρκεια συνάντησης στην Ιερουσαλήμ, ότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να αντιτίθενται σε μια ισραηλινή επιχείρηση στη Ράφα χωρίς ένα αξιόπιστο σχέδιο για την προστασία των αμάχων στην πόλη, δήλωσαν οι Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι.

Ο Μπλίνκεν δήλωσε ότι ο Λευκός Οίκος πιστεύει ότι υπάρχουν καλύτερες επιλογές για την αντιμετώπιση των ταγμάτων της Χαμάς που παραμένουν στη Ράφα πέρα από μια στρατιωτική επιχείρηση ευρείας κλίμακας. Ένα από τα κύρια αιτήματα της Χαμάς στις διαπραγματεύσεις για τους ομήρους είναι η δέσμευση του Ισραήλ να τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα.

Ο Νετανιάχου είπε στον Μπλίνκεν ότι το Ισραήλ δεν θα δεχθεί αυτόν τον όρο, σύμφωνα με τους Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Η ισραηλινή πρόταση που παραδόθηκε στη Χαμάς την περασμένη εβδομάδα περιελάμβανε την προθυμία να συζητηθεί «η αποκατάσταση της βιώσιμης ηρεμίας» στη Γάζα – κάτι που υπολείπεται μιας πλήρους δέσμευσης για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά είναι περισσότερο από ό,τι έχει συμφωνήσει το Ισραήλ μέχρι στιγμής.

Ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάθιου Μίλερ ανέφερε, ότι ο Μπλίνκεν και ο Νετανιάχου συζήτησαν τις προσπάθειες για την επίτευξη άμεσης κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα στο πλαίσιο της συμφωνίας για τους ομήρους και τόνισε ότι η Χαμάς είναι αυτή που στέκεται εμπόδιο στην κατάπαυση του πυρός.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Μπλίνκεν έθεσε τη βελτίωση της παράδοσης ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα τις τελευταίες εβδομάδες, δήλωσε ο Μίλερ.

«Συζήτησε επίσης την ανάγκη αποφυγής περαιτέρω επέκτασης της σύγκρουσης και ενημέρωσε τον πρωθυπουργό για τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για τη διασφάλιση μιας διαρκούς, βιώσιμης ειρήνης στην περιοχή. Ο υπουργός επανέλαβε τη σαφή θέση των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Ράφα», δήλωσε ο Μίλερ.

Εκπρόσωπος του Νετανιάχου δήλωσε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είπε στον Μπλίνκεν ότι η ισραηλινή επιχείρηση στη Ράφα δεν εξαρτάται από τίποτα.

Tangible progress has been made – additional crossings, increased aid into the north. But more is needed, and that’s why I’m in the region this week. — @SecBlinken during a visit to a warehouse in Jordan with humanitarian aid heading to Gaza. pic.twitter.com/ajLZF3gtZC

— Department of State (@StateDept) May 1, 2024