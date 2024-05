«Πάγωσαν» οι συνομιλίες για εκεχειρία – Τι είπε ο Μπάιντεν στον Νετανιάχου για τη Ράφα

Τηλεφωνική συνομιλία για τη Ράφα, διάρκειας μισής ώρας είχαν σήμερα Δευτέρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ ανέφερε, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο ΑΡ, ότι κατά την τηλεφωνική του επικοινωνία με τον Νετανιάχου, ο Μπάιντεν επανέλαβε τις ανησυχίες του ως προς το ενδεχόμενο εισβολής στη Ράφα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ακόμα ότι η επίτευξη εκεχειρίας με τη Χαμάς θα ήταν ο καλύτερος τρόπος για να προστατευθούν οι ζωές των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται στη Γάζα.

Η Ουάσιγκτον έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι δεν υποστηρίζει εισβολή στη Ράφα χωρίς σχέδιο για τη βοήθεια των αμάχων που βρίσκουν καταφύγιο εκεί.

Από την πλευρά του ο Ισραηλινός πρωθυπουργός διαβεβαίωσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ ότι θα διασφαλίσει πως το πέρασμα Κερέμ Σαλόμ μεταξύ Ισραήλ και Γάζας θα παραμείνει ανοιχτό για την ανθρωπιστική βοήθεια, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Η συνομιλία πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες αφότου ο ισραηλινός στρατός διέταξε μερική εκκένωση της Ράφα, πόλης της νότιας Γάζας στα σύνορα με την Αίγυπτο, που αποτελεί το τελευταίο καταφύγιο για πάνω από ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιους εκτοπισμένους.

Η Χαμάς αντέδρασε στην εντολή εκκένωσης ανακοινώνοντας «πάγωμα» των συνομιλιών για εκεχειρία και ομήρους.

«Απαράδεκτη» χαρακτήρισε την ισραηλινή εντολή ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Ζοζέπ Μπορέλ.

«Οι εντολές εκκένωσης του Ισραήλ προς αμάχους στη Ράφα προμηνύουν τα χειρότερα: περισσότερο πόλεμο και λιμό. Αυτό είναι απαράδεκτο. Το Ισραήλ πρέπει να απαρνηθεί χερσαία επιχείρηση» στη Ράφα, έγραψε ο Ζοζέπ Μπορέλ σ ανάρτηση στο Χ.

«Η Ευρωπαϊκή Eνωση, μαζί με τη διεθνή κοινότητα, μπορούν και πρέπει να ενεργήσουν για να αποτραπεί τέτοιο σενάριο», συμπλήρωσε.

Israel’s evacuation orders to civilians in Rafah portend the worst: more war and famine. It is unacceptable.

Israel must renounce to a ground offensive and implement UNSCR 2728.

The EU, with the International Community, can and must act to prevent such scenario.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) May 6, 2024