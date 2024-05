Δεν είναι μόνο το Εβερεστ: Κινέζοι αναρριχητές μετέωροι λόγω συνωστισμού

Η αναμονή σε εστιατόριο, οι ουρές στα διόδια, ακόμη και ο συνωστισμός στα αφιλόξενα ύψη του Έβερεστ μοιάζουν υποφερτά σε σχέση με αυτό που έζησε μια ομάδα αναρριχητών στα όρη Γιαντάνγκ της Κίνας.

Οι αναρριχητές κόλλησαν για πάνω από μία ώρα σε ένα τμήμα του κάθετου γκρεμού, λόγω του συνωστισμού στην αναρριχητική αυτή διαδρομή.

Οι εικόνες των ορειβατών που κρέμονταν από τον απόκρημνο βράχο, αιωρούμενοι στο κενό, περιμένοντας όσους προηγούνταν να προχωρήσουν στη «via ferrata», τα μεταλλικά σκαλιά στερεωμένα στο βουνό, έκαναν το γύρο των κινεζικών μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Yandang Mountain climbing congestion, tourists hang halfway up the mountain for an hour.@xuejianosaka @ChinaEmbinCH pic.twitter.com/FhIUxYGe2f

