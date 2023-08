Ιμαλάια: Κατηγορούν ορειβάτισσα πως προσπέρασε ετοιμοθάνατο βοηθό της για κάνει νέο ρεκόρ

Τη φιλοδοξία έναντι της ζωής κατηγορείται πως προέταξε μια ορειβάτισσα από τη Νορβηγία η οποία φέρεται να προσπέρασε ετοιμοθάνατο βοηθό της, προκειμένου να φτάσει στην κορυφή του Κ2 στο Πακιστάν και να γίνει η ταχύτερη στον κόσμο που ανέβηκε σε όλες τις κορυφές άνω των 8.000 μέτρων.

Η Κριστίν Χαρίλα αναρριχήθηκε στη δεύτερη υψηλότερη κορυφή του κόσμου στις 27 Ιουλίου, μεταξύ άλλων μαζί με τον 35χρονο Νεπαλέζο Σέρπα της, στην προσπάθειά της να επιτύχει νέα παγκόσμιο ρεκόρ με την κατάκτηση της 14ης υψηλότερης κορυφής της.

Κατά την ανάβαση, ο αχθοφόρος Μοχάμεντ Χασάν έπεσε σε μια απόκρημνη άκρη σε ύψος περίπου 8.200 μέτρων. Η 37χρονη Χαρίλα επέμεινε πως η ομάδα της έκανε το ανθρωπίνως δυνατό να σώσει το Χασάν, αλλά λόγω συνθηκών ήταν ακραία επικίνδυνο να τον μετακινήσουν, μεταφέροντάς τον σε ασφαλές καταφύγιο.

Εικόνες που είδαν το φως της δημοσιότητας, όμως, φέρεται να διαψεύδουν τη δική της εκδοχή, εμφανίζοντας την ομάδα της να αναρριχάται στην κορυφογραμμή προς την κορυφή προσπερνώντας τον τραυματισμένο Χασάν.

Οι Αυστριακοί ορειβάτες Βίλχελμ Στάιντλ και Φιλίπ Φλέμινγκ που βρίσκονταν στο σημείο Κ2 εκείνη την ημέρα, υποστηρίζουν πως το υλικό που κατέγραψαν αργότερα με drone, έδειχνε τους ορειβάτες να προσπερνούν τον Χασάν, αντί να προσπαθούν να τον σώσουν.

«Δέχτηκε βοήθεια από ένα άτομο, ενώ όλοι οι άλλοι ανέβαιναν προς την κορυφή. Το γεγονός είναι ότι δεν υπήρξε καμία οργανωμένη επιχείρηση διάσωσης, παρότι υπήρχαν σέρπα και οδηγοί στο σημείο που θα μπορούσαν να αναλάβουν δράση» υποστήριξε ο Φλέμινγκ στην αυστριακή Standard.

«Κάτι τέτοιο θα ήταν αδιανόητο στις Άλπεις. Τον αντιμετώπισαν σαν δεύτερης κατηγορίας ον. Αν ήταν δυτικός, θα είχε διασωθεί αμέσως. Κανείς δεν ένιωσε υπεύθυνος γι’αυτόν. Αυτό που συνέβη εκεί, ήταν ντροπή. Άφησαν έναν άνθρωπο ζωντανό εκεί ώστε να πετύχουν ρεκόρ» κατήγγειλε με τη σειρά του ο Στάιντλ.

K2, Bottleneck traverse. This section of the climb is INSANE. You spend several hours underneath a giant ice cliff in an exposed position at 8200m+, 1/3 normal oxygen levels & knowledge that many people slipped and fallen off from here. (1/2) pic.twitter.com/i0QFNM1kxb

— Everest Today (@EverestToday) August 5, 2023