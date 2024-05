Νέο ατύχημα με Boeing στη Σενεγάλη – Βγήκε εκτός του διαδρόμου απογείωσης, 11 τραυματίες (βίντεο)

Εντεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν, οι τέσσερις εκ των οποίων σοβαρά, όταν αεροσκάφος Boeing 737-300 βγήκε εκτός του διαδρόμου κατά την απογείωσή του από τη Σενεγάλη.

Το αεροσκάφος της εταιρείας Air Senegal με προορισμό την πρωτεύουσα του Μάλι, Μπαμάκο, βγήκε εκτός του διαδρόμου απογείωσης το πρωί της Πέμπτης, όπως ανακοίνωσε το αεροδρόμιο Blaise Diagne.

Ο πιλότος τραυματίστηκε ελαφρά, αλλά οι περισσότεροι από τους 78 επιβάτες είναι σώοι. Μετά το περιστατικό, η λειτουργία του αεροδρομίου ανεστάλη.

Transair Senegal Boeing 737-300 (6V-AJE, built 1994) was seriously damaged when it overran the landing runway at Dakar-Intl Airport(GOBD), Senegal. The left wing and engine caught fire but all 73 passengers were able to evacuate alive. There was unspecified number of injuries.… pic.twitter.com/SysgTSL3b8

