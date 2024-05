Βραβεία Pulitzer: Αναδεικνύοντας τα κρυμμένα μυστικά του κόσμου μας

Τέχνες και Γράμματα – Ειδικές Μνείες

Μυθιστόρημα: «Night Watch», της Jayne Anne Phillips (Knopf)

Θέατρο: «Primary Trust», της Eboni Booth

Ιστορία: «No Right to An Honest Living: The Struggles of Boston’s Black Workers in the Civil War Era», της Jacqueline Jones (Basic Books)

Βιογραφία: «King: A Life», του Jonathan Eig (Farrar, Straus and Giroux) και «Master Slave Husband Wife: An Epic Journey from Slavery to Freedom», της Ilyon Woo (Simon & Schuster)

Απομνημονεύματα ή Αυτοβιογραφία: «Liliana’s Invincible Summer: A Sister’s Search for Justice», της Cristina Rivera Garza (Hogarth)

Ποίηση: «Tripas: Poems», του Brandon Som (Georgia Review Books)

Πεζός λόγος: «A Day in the Life of Abed Salama: Anatomy of a Jerusalem Tragedy», του Nathan Thrall (Metropolitan Books)

Μουσική: «Adagio (For Wadada Leo Smith)», του Tyshawn Sorey

Ειδικές Μνείες: Γκρεγκ Τέιτ (1957-2021) και δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι στα ΜΜΕ που καλύπτουν τον πόλεμο στη Γάζα