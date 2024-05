Γάζα: Αποχωρεί η Χαμάς από το Κάιρο

H αντιπροσωπεία της Χαμάς αναχώρησε από το Κάιρο για περαιτέρω διαβουλεύσεις την ώρα που, σύμφωνα με τη Haaretz, οι συνομιλίες φέρεται να έχουν καταρρεύσει.

Η αιγυπτιακή πρωτεύουσα φιλοξένησε αντιπροσωπείες του Ισραήλ, της Χαμάς και των ΗΠΑ που συναντήθηκαν με Αιγύπτιους και Καταριανούς διαμεσολαβητές, ενώ οι μάχες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Το πολιτικό γραφείο της Χαμάς ανέφερε ότι η αντιπροσωπεία της αναχώρησε από το Κάιρο, όπου διεξήγαγε συνομιλίες για την κατάπαυση του πυρός, και βρίσκεται καθ’ οδόν προς τη Ντόχα του Κατάρ.

Σε ανακοίνωσή του, το γραφείο αναφέρει ότι η εισβολή του Ισραήλ στη Ράφα και η κατάληψη του συνοριακού περάσματος της Ράφα είχαν στόχο να παρεμποδίσουν τις προσπάθειες των μεσολαβητών και να κλιμακώσουν τον πόλεμο. Επαναβεβαίωσε επίσης «τη δέσμευση και την προσήλωση» στην υφιστάμενη πρόταση εκεχειρίας.

Νέες δορυφορικές εικόνες που ελήφθησαν μετά την εισβολή του ισραηλινού στρατού στη Ράφα αποτυπώνουν εκτεταμένες καταστροφές στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων εκτάσεων που έχουν ισοπεδωθεί. Σε ορισμένα σημεία φαίνονται τεθωρακισμένα του Ισραήλ.

Οι εικόνες που κατέγραψε το πρωί της Τρίτης το Planet Labs, μια εμπορική δορυφορική εταιρεία, δείχνουν κατεστραμμένα κτίρια κατά βάση κοντά στο συνοριακό πέρασμα της Ράφα, το οποίο κατελήφθη από τις ισραηλινές δυνάμεις πριν μερικά εικοσιτετράωρα. Φωτογραφίες και βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα ο ισραηλινός στρατός στην ίδια περιοχή δείχνουν τανκς στην περιοχή του περάσματος την ίδια ώρα το πρωί της Τρίτης.

Το Ισραήλ διατείνεται ότι η Ράφα αποτελεί το τελευταίο προπύργιο της Χαμάς και μια κρίσιμη πύλη εισόδου για τα φορτία όπλων που εισάγονται λαθραία στη Γάζα από την Αίγυπτο.

Ωστόσο, η Ράφα έχει επίσης γίνει καταφύγιο για περισσότερους από ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιους σε μια προσπάθεια να γλιτώσουν από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς. Ως εκ τούτου μια ενδεχόμενη εισβολή πλήρους κλίμακας στην περιοχή από το Ισραήλ θα μπορούσε να προκαλέσει τεράστια ανθρωπιστική καταστροφή.

Πέρα όμως από αυτό, στη Ράφα βρίσκεται επίσης ένα από τα δύο κύρια σημεία εισόδου ανθρωπιστικής βοήθειας στον θύλακα. Από την έναρξη της ισραηλινής στρατιωτικής επιχείρησης στο πέρασμα της Ράφα, κανένα καύσιμο ή βοήθεια δεν έχει περάσει, σύμφωνα με τον Σκοτ Αντερσον, αναπληρωτή διευθυντή της UNRWA, της κύριας υπηρεσίας βοήθειας του ΟΗΕ στη Γάζα.

Τη Δευτέρα, ο ισραηλινός στρατός διέταξε περίπου 110.000 άτομα να εκκενώσουν τμήματα της Ράφα. Χιλιάδες εγκατέλειψαν την πόλη, ανέφερε η Ερυθρά Ημισέληνος της Παλαιστίνης, η οποία ανέφερε «κλιμάκωση των ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών» σε περιοχές ανατολικά της Ράφα.

Οι τοπικές υγειονομικές αρχές προειδοποίησαν για «σημαντική αύξηση» του αριθμού των νεκρών εξαιτίας των έντονων ισραηλινών βομβαρδισμών σε όλη τη Γάζα, και κυρίως στη Ράφα.

Διαδηλωτές υπέρ των Παλαιστινίων διέκοψαν τον υπουργό Αμυνας των ΗΠΑ, Λόιντ Οστιν, ενώ απευθυνόταν στην αμερικανική Γερουσία, με συνθήματα υπέρ μιας «ελεύθερης Παλαιστίνης» και υψώνοντας τις παλάμες τους που ήταν βαμμένες κόκκινες.

Ο Οστιν επιβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ διέκοψαν την αποστολή βομβών προς το Ισραήλ την περασμένη εβδομάδα, λόγω ανησυχιών ότι η ισραηλινή κυβέρνηση θα προχωρούσε σε πλήρους κλίμακας επίθεση στη νότια πόλη της Γάζας, Ράφα.

Το περιστατικό στη Γερουσία είναι ενδεικτικό των αντιδράσεων κατά του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα που κλιμακώνονται σε πανεπιστημιουπόλεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο, εν μέσω σκλήρυνσης της στάσης της Ουάσιγκτον απέναντι στον Νετανιάχου.

Pro-Palestinian protesters briefly interrupted the US defence secretary, Lloyd Austin, during a Senate hearing, calling for a free Palestine while raising their palms painted red.

Austin confirmed that the US paused a shipment of bombs to Israel last weekhttps://t.co/oaxvdJk2FY

— Tran Dinh Hoanh (@tdhoanh) May 9, 2024