Ισραηλινοί διαδηλωτές πυρπόλησαν την έδρα του ΟΗΕ στην Ιερουσαλήμ

Η κύρια υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών για την παροχή βοήθειας στους Παλαιστινίους έκλεισε την έδρα της στην Ανατολική Ιερουσαλήμ έπειτα από πυρκαγιά που έβαλαν Ισραηλινοί στον χώρο του εκτεταμένου συγκροτήματος όπου στεγάζεται, όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία.

Ο Φιλίπ Λαζαρινί, επικεφαλής της UNWRA, ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X ότι αποφάσισε να κλείσει το κτίριο μέχρι να αποκατασταθεί η ασφάλεια. Οπως είπε, το περιστατικό της Πέμπτης ήταν το δεύτερο μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα.

«Πρόκειται για εξωφρενική εξέλιξη. Για άλλη μία φορά οι ζωές του προσωπικού του ΟΗΕ τέθηκαν σε σοβαρό κίνδυνο», τόνισε.

«Είναι ευθύνη του κράτους του Ισραήλ ως κατοχική δύναμη να διασφαλίσει ότι το προσωπικό και οι εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Εθνών προστατεύονται ανά πάσα στιγμή», πρόσθεσε.

This evening, Israeli residents set fire twice to the perimeter of the UNRWA Headquarters in occupied East Jerusalem.

This took place while UNRWA and other UN Agencies’ staff were on the compound.

While there were no casualties among our staff, the fire caused extensive damage… pic.twitter.com/ZqHFDNkiWC

— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) May 9, 2024