Χαμάς: Νεκρός Ισραηλινός όμηρος μετά από «αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ»

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς γνωστοποίησε σε σημερινή ανακοίνωσή της ότι ο Ισραηλινός όμηρος Ναντάβ Πόπλεγουελ είναι νεκρός.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο 51χρονος πέθανε από τραύματα που προκλήθηκαν μετά από αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ, πριν από έναν και πλέον μήνα.

Λίγο νωρίτερα, η οργάνωση είχε δημοσιοποιήσει ένα βίντεο λίγων δευτερολέπτων του ομήρου, στο οποίο ο ίδιος επιβεβαίωνε το όνομά του και την ηλικία του.

Hamas releases another propaganda video of an Israeli hostage held by Palestinians.

Nadav Popplewell was kidnapped on October 7th, and his brother was murdered.

pic.twitter.com/ed3Trl60eZ

— Alex Gandler 🎗️ (@AlexGandler) May 11, 2024