Eurovision: Αντιδράσεις και διαμαρτυρίες στο παρά πέντε του τελικού

Επεισοδιακά εξελίσσεται η φετινή διοργάνωση της Eurovision, μετά τον αποκλεισμό της Ολλανδίας από τον μουσικό θεσμό αλλά και εν μέσω των πολύμηνων εχθροπραξιών στη Γάζα.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει ολλανδική De Telegraaf, Ελλάδα, Ιρλανδία και Ελβετία απείχαν από τη σκηνή της παρέλασης των σημαιών.

Several artists not present at the flag parade of the family show just now: Ireland, Greece and Switzerland. The show also started 17 minutes late.

— wiwibloggs (@wiwibloggs) May 11, 2024