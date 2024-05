Σιλιάνοφσκα: «Eχω το δικαίωμα να χρησιμοποιώ το όνομα Μακεδονία»

Παρά τις διεθνείς αντιδράσεις, η νέα πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας, Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα επέμεινε μέσω του γραφείου Τύπου της ότι έχει «το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το όνομα Μακεδονία».

Υπενθυμίζεται ότι στη διάρκεια της χθεσινής ορκωμοσίας της η νέα πρόεδρος δεν αναφέρθηκε στο συνταγματικό όνομα της χώρας αλλά την αποκάλεσε «Μακεδονία».

«Στις δημόσιες εμφανίσεις της, η Μακεδόνας πρόεδρος έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το όνομα Μακεδονία, ως πράξη ατομικού δικαιώματος αυτοδιάθεσης και αυτοπροσδιορισμού, σεβόμενη τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες και σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές αξίες και αρχές» αναφέρεται σε ανακοίνωση του γραφείου της προέδρου.

Στη συνέχεια, ωστόσο, σημειώνεται ότι η Σιλιάνοφσκα «θα τηρήσει τη χρήση της επίσημης συνταγματικής ονομασίας».

«Το επίσημο κείμενο του όρκου, όπως αυτό ετοιμάστηκε από τις υπηρεσίες της Βουλής, υπογράφηκε με τη συνταγματική ονομασία της χώρας, όπως ορίζει το σύνταγμα. Τα τελευταία πέντε χρόνια, τα μακεδονικά θεσμικά όργανα έχουν εκπληρώσει σχεδόν πλήρως τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη Συμφωνία των Πρεσπών και η πρόεδρος αναμένει από όλους τους Μακεδόνες εταίρους να σεβαστούν τις διμερείς και πολυμερείς υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει έναντι της χώρας».

Χθες, παρά τις αντιδράσεις, η Σιλιάνοφσκα επανέλαβε το συνταγματικό της ατόπημα απαντώντας σε συγχαρητήρια ανάρτηση της σουηδικής πρεσβείας στα Σκόπια, καθώς αναφέρθηκε στη χώρα της και πάλι χωρίς το πρώτο συνθετικό του ονόματος.

Ειδικότερα, ευχαριστώντας τη σουηδική πρεσβεία στα Σκόπια για τις ευχές της για την ανάληψη των καθηκόντων της, η Σιλιάνοφσκα αναφέρει: «Ευχαριστώ για τα εγκάρδια συγχαρητήρια. Η Σουηδία και η Ε.Ε. θα έχουν όπως πάντα αφοσιωμένο σύμμαχο την προεδρία της Μακεδονίας».

Congratulations to President Gordana Siljanovska-Davkova @gogamkd on being inaugurated as 🇲🇰first female President. The President put a strong emphasis on women’s rights in her speech in parliament today. Sweden provides assistance to 🇲🇰 in order to support🇪🇺accession ….1/2👇 pic.twitter.com/Unm32rr3BS

— Sweden in North Macedonia (@SwedeninMK) May 12, 2024