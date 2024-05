Κομισιόν: Απερίφραστη καταδίκη της επίθεσης κατά του Ρόμπερτ Φίτσο

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες από Ευρωπαίους αξιωματούχους, ο Σλοβάκος πρωθυπουργός είναι ζωντανός μεν, αλλά σοβαρά τραυματισμένος.

Πριν από λίγο, μέσω ανάρτησής της στο X, η πρόεδρος της Κομισιόν καταδίκασε την «άθλια επίθεση» κατά του πρωθυπουργού Φίτσο.

I strongly condemn the vile attack on Prime Minister Robert Fico.

Such acts of violence have no place in our society and undermine democracy, our most precious common good.

My thoughts are with PM Fico and his family.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 15, 2024