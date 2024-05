Σλοβακία: Ερασιτεχνικά βίντεο από την απόπειρα δολοφονίας του Φίτσο

Ερασιτεχνικά βίντεο και φωτογραφίες έρχονται στο φως από το σημείο και τη στιγμή της απόπειρας δολοφονίας του Σλοβάκου πρωθυπουργού, Ρόμπερτ Φίτσο.

Σε στιγμιότυπα που κάνουν τον γύρο του κόσμου στα social media, ο Φίτσο φαίνεται να δέχεται πυρά από έναν άνδρα, την ώρα που χαιρετά το συγκεντρωμένο πλήθος μπροστά από κτίριο όπου είχε διεξαχθεί κυβερνητική συνεδρίαση στην πόλη Χαντλόβα.

Η αστυνομία αμέσως συνέλαβε τον ένοπλο, ο οποίος σύμφωνα με το BBC είναι ένας 71χρονος από ένα χωριό της κεντρικής Σλοβακίας, που φέρεται να είχε νόμιμα στην κατοχή του το πιστόλι.

Το κίνητρό του δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό.

Ο δράστης, που φορούσε ένα ανοιχτό μπλε πουκάμισο, απεικονίζεται να κάθεται ακινητοποιημένος στο έδαφος, με τα χέρια δεμένα πίσω από την πλάτη του.

Βίντεο από το σημείο φαίνεται να καταγράφει τη στιγμή των πυροβολισμών. Η αυθεντικότητα του υλικού δεν έχει διασταυρωθεί από ανεξάρτητο φορέα.

Οι άνδρες της ασφάλειας του Φίτσο τον μεταφέρουν στο όχημα του

⚡️⚡️⚡️ The first minutes after the attack on Robert #Fico – the prime minister’s security guards evacuate him to his motorcade while eyewitnesses hold the shooter

According to preliminary information from Slovak media, Fico was shot multiple times. One to the abdomen, one to the… pic.twitter.com/vhcYPPjjlg

— NEXTA (@nexta_tv) May 15, 2024