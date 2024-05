Βρετανία: Δύσκολο στοίχημα για τον Σούνακ οι κάλπες

Ο Ρίσι Σούνακ επιστρέφει στην κατοικία του στο νούμερο 10 της Ντάουνινγκ Στριτ μετά την ομιλία του –υπό καταρρακτώδη βροχή– για την προκήρυξη πρόωρων εκλογών. Την ώρα της ανακοίνωσης, ακουγόταν το τραγούδι «Things can only get better» (τα πράγματα δεν μπορούν παρά να πάνε καλύτερα). [REUTERS/Hollie Adams]