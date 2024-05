Ελλάδα και Πολωνία ζητούν να δημιουργηθεί κοινή ευρωπαϊκή ομπρέλα αεράμυνας

Οι ηγέτες της Ελλάδας και της Πολωνίας ζητούν, με επιστολή τους, από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, να ηγηθεί πρωτοβουλίας για τη δημιουργία μιας κοινής ασπίδας αεράμυνας που θα χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό μπλοκ.

Η Ευρωπαϊκή Ενωση χρειάζεται ένα νέο «εμβληματικό πρόγραμμα», όπως θα ήταν εκείνο μιας ευρωπαϊκής ασπίδας αεράμυνας, σημειώνουν στην επιστολή τους οι κ.κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και Ντόναλντ Τουσκ, αναφέρει το πρακτορείο Bloomberg.

Οι δύο ηγέτες ζητούν, μάλιστα, το εν λόγω θέμα να συζητηθεί στην επόμενη Σύνοδο Κορυφής της Ε.Ε. που είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί μετά τις ευρωεκλογές, στα τέλη του Ιουνίου.

Ο Κυρ. Μητσοτάκης είχε θέσει την ιδέα μιας συγκεκριμένης ευρωπαϊκής αμυντικής πρωτοβουλίας όταν συναντήθηκε με τον Ντ. Τουσκ στην Πολωνία τον περασμένο Απρίλιο, δήλωσε στο Bloomberg εκπρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης, ο οποίος επιβεβαίωσε το περιεχόμενο της επιστολής προς την Φον ντερ Λάιεν.

Μητσοτάκης και Τουσκ προτείνουν, σύμφωνα με όσα αναφέρει το Bloomberg, τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος αεράμυνας που θα είναι σε θέση να προστατεύει τον κοινό εναέριο χώρο της Ε.Ε. από αεροσκάφη, πυραύλους και drones.

Η ανάπτυξη και χρηματοδότηση ενός τόσο μεγάλου κοινού αμυντικού έργου σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα έστελνε το μήνυμα ότι η Ευρώπη είναι ενωμένη και αποφασισμένη να δράσει υπερασπιζόμενη από κοινού τα σύνορά της.

Ukraine is fighting a war of freedom against oppression.

Ukraine fights for our values.

So let’s keep supporting Ukraine & ramp up our defence at the same time

We need less fragmentation and common projects

Like an air defence shield as proposed by @kmitsotakis & @donaldtusk. pic.twitter.com/r06IKFkb7X

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen_epp) May 23, 2024