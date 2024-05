Δώδεκα τραυματίες από αναταράξεις σε πτήση της Qatar Airways προς Δουβλίνο

Δώδεκα άτομα που ταξίδευαν σε πτήση της Qatar Airways από την Ντόχα προς την Ιρλανδία τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια αναταράξεων, όπως ανακοίνωσε την Κυριακή το αεροδρόμιο του Δουβλίνου.

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια και σύμφωνα με το πρόγραμμα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Severe Turbulence Injures 12 on Qatar Airways Flight QR17 from Doha to Dublin ✈️

In a concerning development over the last 30 minutes, it has emerged that 12 people have been injured due to severe turbulence encountered on Qatar Airways flight #QR17.

— RadarBox (@RadarBoxCom) May 26, 2024