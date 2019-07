Φέτος παρακολούθησαν το πρόγραμμα σπουδών 32 φοιτητές, προερχόμενοι από 15 χώρες, με τις εντυπώσεις τους να είναι κολακευτικές για το πρόγραμμα, το τμήμα Περιβάλλοντος και τη Λέσβο.

Ενας Αυστραλός, μία Κινέζα και ένας Ινδός μπαίνουν σε ένα πανεπιστημιακό αμφιθέατρο στη Λέσβο…

Δεν πρόκειται για εισαγωγή σε ανέκδοτο, αλλά για την πραγματικότητα –εδώ και πολλά χρόνια– στο τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Λέσβο. Ενώ η διεθνοποίηση των προγραμμάτων σπουδών των πανεπιστημίων συνεχίζει να είναι ζητούμενο εδώ και δεκαετίες στην Ελλάδα, το τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Λέσβο από το 2005 προσφέρει μεταπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές από ολόκληρο τον κόσμο μέσω της συμμετοχής του στο χρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. και το Erasmus Mundus programme μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο αντικείμενο του Environmental Sciences, Policy and Management (MESPOM) (https://mespom.eu/). Στο συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα συνεργάζονται σήμερα τέσσερα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια όπως το Central European University (Ουγγαρία), το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Ελλάδα), το Lund University (Σουηδία), το University of Manchester (Ηνωμένο Βασίλειο) και δύο βορειοαμερικανικά, το Middlebury Institute of International Studies at Monterey (ΗΠΑ) και University of Saskatchewan (Καναδάς) και 17 συνεργαζόμενοι οργανισμοί και ινστιτούτα από 14 χώρες και 4 ηπείρους.

Μαθήματα

Οι συμμετέχοντες φοιτητές, οι οποίοι προέρχονται από όλο τον κόσμο, παρακολουθούν μαθήματα σε όλα τα συνεργαζόμενα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, ενώ τους δίνεται η δυνατότητα για πρακτική άσκηση και εκπόνηση πτυχιακής εργασίας στα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια, οργανισμούς και ινστιτούτα της επιλογής τους. «Κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου του πρώτου έτους των σπουδών τους έρχονται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου για να παρακολουθήσουν μαθήματα με έμφαση στην οικολογία και περιβαλλοντική διαχείριση», εξηγεί στην «Κ» ο αναπληρωτής καθηγητής Περιβαλλοντικής Πολιτικής στο τμήμα Περιβάλλοντος, Ιωσήφ Μποτετζάγιας.

Φέτος, παρακολούθησαν το πρόγραμμα 32 φοιτητές, προερχόμενοι από 15 χώρες. Οι εντυπώσεις τους είναι κολακευτικές για το πρόγραμμα, το τμήμα Περιβάλλοντος και τη Λέσβο. Χαρακτηριστικά, η Λάουρα από τη Βραζιλία σημειώνει ότι η εμπειρία της παραμονής της στη Λέσβο ήταν πλούσια σε φύση, πολιτισμό και παράλληλα ολιστική εκπαίδευση. «Ως φοιτήτρια είχα την ευκαιρία να μάθω και να εκπαιδευθώ στις προκλήσεις και στα πλεονεκτήματα του νησιού ιδιαίτερα όσον αφορά την παραγωγή ελαιολάδου και τις επιπτώσεις του στο περιβάλλον. Πραγματικά, όμως, απόλαυσα τις επισκέψεις τοπίου και το αποτέλεσμα της μελέτης μας για τη Λέσβο».

Αντίστοιχα, η Σοράγια από τη Μαλαισία πιστεύει ότι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου είναι ένα εξαιρετικό μέρος για τους ξένους φοιτητές για να κατανοήσουν τα ζητήματα διαχείρισης ενός μεσογειακού νησιού, καθώς και των οικοσυστημάτων της Μεσογείου. Για την ίδια, οι Ελληνες φοιτητές, το προσωπικό αλλά και οι καθηγητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι άριστα καταρτισμένοι, ενθουσιώδεις και φιλόξενοι για τους ξένους φοιτητές και το νησί της Λέσβου είναι μια υπέροχη πολιτιστική, περιβαλλοντική και γαστρονομική απόλαυση. «Θα συνιστούσα ανεπιφύλακτα περισσότερες διαπολιτισμικές ανταλλαγές με ξένους φοιτητές και άλλα πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο».

Οπως σημειώνει ο πρόεδρος του τμήματος Περιβάλλοντος, αναπλ. καθηγητής, Πέτρος Γαγάνης, «με συνεργασίες όπως αυτή του MESPOM προωθείται η διεθνής προοπτική του Πανεπιστημίου Αιγαίου ως ένα ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος με κυρίαρχο ρόλο στη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου, εκμεταλλευόμενο το υπέροχο φυσικό περιβάλλον των νησιών μας καθώς και το υψηλό επίπεδο σπουδών του».

Απόδειξη

Η επί 14 έτη συμμετοχή του τμήματος Περιβάλλοντος στο MESPOM –που αντιστοιχούν σε τρεις περιόδους επιτυχούς αξιολόγησης και χρηματοδότησης του προγράμματος από την Ευρωπαϊκή Ενωση– «αποτελεί απόδειξη της ποιότητας διδασκαλίας και έρευνας του συγκεκριμένου τμήματος στο διεθνές επίπεδο, και της ποιότητας εκπαίδευσης που παρέχει εδώ και τρεις δεκαετίες στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, και αυριανούς περιβαλλοντολόγους της χώρας μας», καταλήγει ο κ. Μποτετζάγιας.