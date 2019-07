Από τα πιο ωραία μονοπάτια του δικτύου της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού είναι εκείνο της Επιδαύρου.

Εδώ και τέσσερις δεκαετίες, η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού στέκεται άγρυπνος φρουρός για την προστασία των μνημείων, της φύσης, των παραδοσιακών τεχνικών και οικοδομημάτων, αλλά και της άυλης κληρονομιάς μας. Διαδραμάτισε πρωτοποριακό ρόλο στη χώρα μας με πλουσιότατα πεπραγμένα και ένα δίκτυο ανθρώπων και θεσμών που εξακτίνωσε τις δράσεις της. Για το έργο της έχει βραβευθεί πολλές φορές σε διεθνή fora, αλλά η τελευταία διάκριση που έλαβε ήταν ίσως μια προσωπική δικαίωση για την πρόεδρο της οργάνωσης Λυδία Καρά.



Από αριστερά, Γιάννης Σιμωνίδης, Κατερίνα Στεμπίλη, Λυδία και Κώστας Καρράς, Σνέσκα Μιχαήλοβιτς και Χέρμαν Πάρτσιντζερ.

Στον αρχαιολογικό χώρο του Τύμβου στον Μαραθώνα, η ηγεσία της Europa Nostra (της «ομπρέλας» των ευρωπαϊκών οργανώσεων για τον πολιτισμό και το περιβάλλον) με εκπρόσωπους 43 χωρών βράβευσε, πριν από λίγες ημέρες, το πρόγραμμα «Μονοπάτια Πολιτισμού» της ΕΛΛΕΤ με το ευρωπαϊκό βραβείο για την πολιτιστική κληρονομιά. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο, πολυεπιστημονικό πρόγραμμα επιλογής, συντήρησης, καθαρισμού, σηματοδότησης και σύνδεσης δημόσιων μονοπατιών σε περιοχές ιδιαίτερης περιβαλλοντικής ή πολιτιστικής σημασίας στην Ελλάδα.

Η γεωγραφική του έκταση είναι 658 χλμ. αποκατεστημένων περιπατητικών και ποδηλατικών διαδρομών, πολλές από τις οποίες χρονολογούνται στην αρχαία και μεσαιωνική εποχή, σε 13 περιοχές σε ολόκληρη την Ελλάδα. Το πρόγραμμα, που δημιουργήθηκε από την ΕΛΛΕΤ μέσα στην οικονομική κρίση ως μια έμπρακτη πολιτική για τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Συγκεντρώνει επιστήμονες από πολλούς τομείς, θεσμικούς παράγοντες και εκπροσώπους των επιχειρηματικών και τουριστικών βιομηχανιών, ενώ πραγματοποιείται με στήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.



Μετά τη βράβευση, περισσότεροι από 200 συμμετέχοντες εόρτασαν περπατώντας μέχρι τη θάλασσα.

Στην εκδήλωση στον Τύμβο του Μαραθώνα –που έγινε με την ευγενική παραχώρηση του ΥΠΠΟΑ και τη συνεργασία του Δήμου Μαραθώνα– ο εκτελεστικός πρόεδρος της Europa Nostra Χέρμαν Πάρτζιντζερ, διευθυντής των Μουσείων Βερολίνου, απένειμε στην ΕΛΛΕΤ το μοναδικό ευρωπαϊκό βραβείο πολιτιστικής κληρονομιάς φέτος για τη χώρα μας. Το βραβείο παρέλαβε η πρόεδρος της ΕΛΛΕΤ Λυδία Καρρά. Υπογράμμισε πως αντίγραφό του θα σταλεί στους δήμους και στις ομάδες εθελοντών που είναι αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος, όπως άλλωστε και οι χορηγοί.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με μια σημαντική δράση ευαισθητοποίησης, ανοικτή σε όλους, για την αξία της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ευρώπη: «Walk for the Heritage of Europe». Περισσότεροι από 200 συμμετέχοντες, περπάτησαν στο μαγικό τοπίο του Μαραθώνα - Σχινιά, σε ένα από τα μονοπάτια του προγράμματος «Μονοπάτια Πολιτισμού» της ΕΛΛΕΤ, καταλήγοντας στην ιστορική παραλία.