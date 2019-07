«Ολα όσα έχουμε κοινά» στο ΜΟΜus.

- Εγκαίνια της έκθεσης «Ολα όσα έχουμε κοινά» («All That We Have In Common») πραγματοποιούνται από το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και παρουσιάζονται στο ΜΟΜus - Πειραματικό Κέντρο Τεχνών. Εως 15/9. Στις 8 μ.μ. Αποθήκη Β1 στο Λιμάνι Θεσσαλονίκης.

- Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεματιάς 2019 - Νύχτες Αλληλεγγύης, το συγκρότημα Mode Plagal δίνει συναυλία με είσοδο ελεύθερη και συνεισφορά ειδών πρώτης ανάγκης. Στις 9 μ.μ. Ευριπίδειο Θέατρο Ρεματιάς.

- Εγκαινιάζεται η έκθεση «Τέχνη: απάντηση στη σύγκρουση» με έργα 23 καλλιτεχνών, ανάμεσά τους και του Νέλσον Μαντέλα, σε επιμέλεια της Βάσιας Δεληγιάννη, στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων. Στις 7.30 μ.μ. Πειραιώς και Π. Ράλλη.

- Φιλοξενείται στο Μουσείο Κοτσανά Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας η έκθεση «Walking around the sun» σε επιμέλεια της Εντουάρντα Νέβες με έργα ξένων καλλιτεχνών. Στις 9 π.μ. Πινδάρου 6 και Ακαδημίας.

- Το Πολιτιστικό Ιδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει μουσική παράσταση αφιερωμένη στον Μάνο Λοΐζο στο Μουσείο Μετάξης. Το μουσικό πρόγραμμα αναλαμβάνει το συγκρότημα Ηχόχρωμα. Στις 9 μ.μ. Ελ. Βενιζέλου 73. Σουφλί.

- Ο Πάνος Κατσιμίχας, ο Βασίλης Καζούλης και ο Δημήτρη Καρράς βρίσκονται και πάλι μαζί στη σκηνή στο Φεστιβάλ Λιπάσματα 2019 για μια βραδιά γεμάτη μουσική. Στις 9 μ.μ. Πολυχώρος Λιπασμάτων, Δραπετσώνα.

- Ξεκίνησε η εικαστική έκθεση του καλλιτέχνη Χρήστου Κουντουρά με τίτλο «Porta Aurea» στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Εως 30/9. Από τις 8 π.μ. Μ. Ανδρονίκου 6, Θεσσαλονίκη.