H εταιρεία μέσα σε ενάμιση χρόνο κατόρθωσε να λανσάρει το δικό της βιντεοπαιχνίδι, το οποίο σύντομα θα κυκλοφορήσει για τις κονσόλες Nintendo Switch, Playstation 4 και Xbox One.

Τον φανταστικό κόσμο του ήρωα Robbie, που καλείται να αντιμετωπίσει το κακό και να σώσει την ανθρωπότητα από τα δεινά που την απειλούν, παρουσιάζει σε Ελληνες αλλά και ξένους λάτρεις των βιντεοπαιχνιδιών η νεοφυής εταιρεία Pixel Reign. Eιδικότητά της: η δημιουργία βιντεοπαιχνιδιών για κονσόλες και για ηλεκτρονικούς υπολογιστές που απαιτούν από τους επίδοξους gamers να «στύψουν το μυαλό τους αλλά και να απολαύσουν τη δράση που κρύβεται σε αυτό», αναφέρει ένας εκ των ιδρυτών της, ο Αγγελος Γκαμηλιάρης. Η δε εταιρεία επιχειρεί να εισέλθει στον παγκοσμίως ανταγωνιστικό κλάδο του gaming, το μέγεθος του οποίου ανέρχεται παγκοσμίως περίπου στα 134,9 δισ. δολ., με την Κίνα και τις ΗΠΑ να αποτελούν κορυφαίους παίκτες της αγοράς.

Εάν και πρωτοεμφανιζόμενη, η ομάδα της Pixel Reign μέσα σε ενάμιση χρόνο κατόρθωσε να λανσάρει το δικό της βιντεοπαιχνίδι το οποίο σύντομα θα κυκλοφορήσει για τις κονσόλες Nintendo Switch, Playstation 4 και Xbox One. «Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε παιχνίδια που να απευθύνονται σε πιο απαιτητικούς gamers. Δεν θέλουμε αυτά να είναι εθιστικά, αλλά να προσφέρουν διασκέδαση στον χρήστη και να είναι άρτια ποιοτικά» επισημαίνει ο Νίκος Λάριν, ιθύνων νους της εταιρείας. Η έμφαση στην ποιότητα, αποτελεί για την «indie» ομάδα ανάπτυξης παιχνιδιών ένα στοίχημα το οποίο επιθυμεί να κερδίσει. «Παρότι η σύσταση της εταιρείας έγινε πρόσφατα, δηλαδή τον Μάιο του 2018, ήδη έχουμε συνάψει συνεργασία με κορυφαίες τεχνολογικές εταιρείες όπως η αμερικανική Unity 3D. Αυτή μας παρέχει μηχανή γραφικών μέσω της οποίας δημιουργούμε τα παιχνίδια», επισημαίνει ο κ. Γκαμηλιάρης. Παράλληλα, πρόσφατα έκλεισε συμβόλαια με δύο διαφορετικούς publishers, δηλαδή με εταιρείες που ασχολούνται με την προώθηση του παιχνιδιού είτε σε ηλεκτρονικά είτε σε φυσικά καταστήματα. Ο ένας εξ αυτών, η East2West Games, αποτελεί και τον μεγαλύτερο παίκτη publisher όσον αφορά τα indie games στην Κίνα και διατηρεί τα δικαιώματα για το Playstation 4, ενώ ο άλλος είναι η Kiss Publishing.

Ο τίτλος του παιχνιδιού «Robbie Swifthand and the Orb of Mysteries» αποτελεί ουσιαστικά δημιούργημα μιας πολύ μικρής ομάδας τριών ατόμων, τα μέλη της οποίας άρχισαν να εξοικειώνονται με τον χώρο του gaming και του προγραμματισμού έπειτα από δική τους ενασχόληση. Ο κ. Λάριν, ο οποίος είναι ο προγραμματιστής και ο υπεύθυνος σχεδιασμού του συγκεκριμένου project ενέταξε στην ομάδα του, την πρώην συνεργάτιδά του Βίκυ Φυσίκα που επιμελείται τη μουσική και το sound design αλλά και τον κ. Γκαμηλιάρη. «Εγώ ξεκίνησα στα 17 να πηγαίνω στους διαγωνισμούς σχεδιασμού παιχνιδιών Game Jam. Από τότε θυμάμαι τον εαυτό μου να δημιουργεί βιντεοπαιχνίδια», αναφέρει ο κ. Γκαμηλιάρης, υπεύθυνος για το business developing της εταιρείας. Το παιχνίδι απευθύνεται σε ηλικίες 25-35 ετών ενώ στα άμεσα σχέδιά της είναι να αυξήσει τα μέλη της ομάδας από 3 σε 7, με στόχο την ανάπτυξή της. «Η ιδιαιτερότητα της εταιρείας είναι ότι κατορθώσαμε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να υλοποιήσουμε ένα παιχνίδι υψηλής ποιότητας. Αυτό ολοκληρώθηκε σε 1,5 χρόνο αντί για τρία έτη» επισημαίνει ο κ. Λάριν. Η ομάδα, η οποία συμμετέχει στην πλατφόρμα scale-up του προγράμματος egg της Εurobank, βρίσκεται ήδη υπό τη στενή παρακολούθηση της επενδυτικής κοινότητας, ενώ στις αρχές Σεπτεμβρίου αναμένεται να δημιουργήσει το δεύτερο βιντεοπαιχνίδι.