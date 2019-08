Σχεδόν ένα χρόνο μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης από το αμερικανικό fund QCM, ο άλλοτε ισχυρός όμιλος Folli Follie έχει αρχίσει να αποδομείται.

«Παράθυρο» εξόδου και νέες συμφωνίες αντιπροσώπευσης φαίνεται να αναζητούν brands του κλάδου των καλλυντικών (Βeauty and Cosmetics), τα οποία μέχρι πρότινος ήλεγχε ο όμιλος Folli Follie και η θυγατρική Folli Follie Cosmetics.

Οι δε αλλαγές δεν μπορούν να μη συνδεθούν και με την πρόσφατη ανακοίνωση των αναμορφωμένων οικονομικών καταστάσεων του ομίλου για το 2017 από την PwC, οι οποίες αποδομούν και τις τελευταίες ρανίδες αξιοπιστίας της εταιρείας. Αυτές αποτύπωσαν την παραποιημένη εικόνα του οικονομικού μεγέθους της εταιρείας, δεδομένου ότι οι πωλήσεις του ομίλου ανήλθαν τελικά στα 359 εκατ. και όχι στο 1,4 δισ. που είχε αρχικά δηλωθεί.

Η έντονη κινητικότητα και η μετακίνηση αρκετών brand του ομίλου στα χαρτοφυλάκια άλλων ισχυρών παιχτών της αγοράς, δεν σηματοδοτεί μονάχα τη σταδιακή πτώση του. Πυροδοτεί και νέες ανακατατάξεις στην εγχώρια αγορά καλλυντικών, η οποία προς το παρόν δείχνει ικανή να απορροφήσει τους κραδασμούς του. Ηδη ο όμιλος Σαράντη έκανε την πρώτη κίνηση, ενώ με ενδιαφέρον αναμένει η αγορά τις εξελίξεις σχετικά με τη διανομή των προϊόντων περιποίησης και ομορφιάς της Shiseido Group (Shiseido, Dolce&Gabbana Make up, Skincare & Fragrances) που αποτελεί επίσης μέρος του χαρτοφυλακίου της Folli Follie. Αυτό φάνηκε και από την πρόσφατη μετακίνηση σημάτων της COTY –που μέχρι πρότινος στόλιζαν το χαρτοφυλάκιο της Folli Follie– στον όμιλο Σαράντη. Η δε συμφωνία περιλαμβάνει την αντιπροσώπευση και διανομή σημάτων της COTY (Coty Luxury Cosmetic Brands) στην ελληνική αγορά επιλεκτικής διανομής, από την 1η Σεπτεμβρίου 2019. Πρόκειται για την αντιπροσώπευση και διανομή των εξής σημάτων της COTY: Βalenciaga, Bottega Veneta, Burberry, Calvin Klein, Chloe, Davidoff, Escada, Gucci, Hugo Boss, Jil Sander, Joop, Lacoste, Lancaster, Marc Jacobs, Miu Miu, Nikos Philosophy, Roberto Cavalli, Stella McCartney και Tiffany&Co. Πληροφορίες αναφέρουν –με επιφύλαξη– ότι ο τζίρος της συγκεκριμένης δραστηριότητας της COTY είναι μεταξύ 15-16 εκατ. ευρώ, ωστόσο, ακόμη ο όμιλος Σαράντη δεν μπορεί να προβλέψει πόσο θα επηρεάσει το νέο αυτό απόκτημα τις φετινές εκτιμήσεις του σχετικά με τον κύκλο εργασιών του. Η δε διοίκηση της Σαράντης αναμένει για φέτος κύκλο εργασιών της τάξεως των 384 εκατ. ευρώ έναντι 344 εκατ. ευρώ το 2018. Υπενθυμίζεται ότι ήδη ο όμιλος Σαράντη συνήψε συμφωνία τον περασμένο Σεπτέμβριο με την COTY για την αντιπροσώπευση των σημάτων της Wella: Koleston, Wellaflex και New Wave στην ελληνική αγορά ευρείας διανομής (σούπερ μάρκετ), προλειαίνοντας έτσι το έδαφος για την κατάληξη του χαρτοφυλακίου της COTY από τη Folli Follie Cosmetics στη Σαράντης.

Η είσοδος της Folli Follie στα καλλυντικά έγινε μετά την κατάρρευση της Gerolymatos Cosmetics, η οποία ανήκε στον ευρύτερο όμιλο Alapis, όταν ξένοι οίκοι καλλυντικών που αντιπροσώπευε και διένειμε (Procter&Gamble επιλεκτικής διανομής και La Prairie) μεταπήδησαν σε ανταγωνιστές. To 2012, ο όμιλος δημιουργεί ένα νέο κανάλι Beauty & Cosmetics, το οποίο αναλαμβάνει την αποκλειστική διανομή και αντιπροσώπευση των αρωμάτων της Procter & Gamble, ενώ λίγο αργότερα, το 2015, ανέλαβε τη διανομή και εκπροσώπηση των προϊόντων Shiseido σε Ελλάδα και Κύπρο. Αυτά μάλιστα προέκυψαν όταν το Shiseido group από θυγατρική στην Ελλάδα πέρασε σε distributor. Σημειώνεται, επίσης, ότι η COTY περιήλθε στο χαρτοφυλάκιο της Folli Follie όταν η πρώτη διεθνώς εξαγόρασε ένα ευρύ φάσμα προϊόντων ομορφιάς από την Procter & Gamble. Παράγοντες της αγοράς, αναφέρουν στην «Κ» ότι σε αναζήτηση νέου αντιπροσώπου βρίσκεται και η ιαπωνική φίρμα Shiseido, η κορωνίδα του χαρτοφυλακίου της Folli Follie, η οποία, πάντα σύμφωνα με πληροφορίες, ενδέχεται να λύσει άμεσα τη συνεργασία της με τον όμιλο μετά την αποχώρηση και της COTY. Οι ίδιες, μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδιαφέρον για τη διανομή των προϊόντων Shiseido και Dolce & Gabbana, έχουν δείξει μεταξύ άλλων και η Notos Com, υπό την προϋπόθεση όμως ότι θα επιλυθούν τα οικονομικά της προβλήματα. «Οι εξελίξεις σχετικά με τη Notos Com θα μπορούσαν να δημιουργήσουν νέο τοπίο στην αγορά καλλυντικών και να πυροδοτήσουν και νέες ανακατατάξεις στον χώρο του καλλυντικού», τονίζει πηγή της αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό, πηγές αναφέρουν ότι οι αποχωρήσεις των brands συνδέονται με την πρόσφατη ανακοίνωση, από την πλευρά της Folli Follie, πρότασης εθελουσίας εξόδους προς τους εργαζομένους στον κλάδο των καλλυντικών της. Πληροφορίες αναφέρουν δε ότι η εθελουσία έξοδος αφορά περίπου 350 άτομα.

Εν τω μεταξύ, εκτός από τα σενάρια για τη Notos Com, ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες επισημαίνουν ότι στο παιχνίδι της διεκδίκησης έχουν εισέλθει τα Αττικά Πολυκαταστήματα, πιθανόν μαζί με τη θυγατρική τους Cosmobrands που δραστηριοποιείται στην εισαγωγή επιλεγμένων σημάτων καλλυντικών και στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Παράλληλα, άλλος ένας μνηστήρας για τα ανωτέρω προϊόντα της Shiseido είναι η εταιρεία Αromca, η οποία διανέμει επί πολλά έτη αρώματα επιλεκτικών σημάτων και την ιδιόκτητη μάρκα Erre Due. Tέλος, σενάρια μέχρι πρόσφατα θέλουν και την ανάμειξη πιθανώς και νέου σχήματος ως ενδιαφερόμενου για τη διανομή των προϊόντων της φίρμας, το οποίο θα περιλαμβάνει στελέχη που δραστηριοποιούνται στον χώρο του καλλυντικού.