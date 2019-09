Τα μαθήματα ανά εξάμηνο και οι διδακτικές μονάδες τους (ECTS) του αγγλόφωνου προπτυχιακού προγράμματος του ΕΚΠΑ, με τίτλο «BA Program in the Archaeology, History, and Literature of Ancient Greece», όπως δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στο Ντέλαγουερ των ΗΠΑ έφτασε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) με στόχο να ανοίξει εκεί παράρτημα, ωστόσο το ελλιπές νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα ανέκοψε την προσπάθεια. «Ο νόμος δίνει τη δυνατότητα στα ΑΕΙ για ίδρυση παραρτημάτων, ωστόσο δεν ορίζει κάτι παραπάνω με αποτέλεσμα να μην υπάρχει τρόπος να εισπράξουμε δίδακτρα», ανέφερε στην «Κ» ο κ. Αναστάσιος Τσαγγαλίδης, καθηγητής στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ. Ειδικότερα, όπως εξήγησε μιλώντας για το θέμα στην «Κ» η κ. Μαρίνα Ματθαιουδάκη, επίκουρη καθηγήτρια στο ίδιο τμήμα, οι ανάγκες για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας (Γ2) στις ΗΠΑ έχουν γίνει ιδιαίτερα έντονες την τελευταία δεκαετία, όχι μόνο λόγω του αυξημένου μεταναστευτικού ρεύματος από την Ελλάδα προς τις ΗΠΑ, αλλά και λόγω των μειωμένων πλέον αποσπασμένων εκπαιδευτικών από το ελληνικό υπουργείο Παιδείας για τη διδασκαλία της ελληνικής. Ο μειωμένος αριθμός αποσπασμένων εκπαιδευτικών σε ΗΠΑ και Καναδά έχει ως αποτέλεσμα να εξυπηρετούνται πολύ λίγα σχολεία και μειωμένα μαθητικά κοινά. Παράλληλα, δυστυχώς, οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί δεν έχουν συνήθως ουσιαστική επιμόρφωση σχετική με τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας, και ως εκ τούτου καταφεύγουν στη χρήση σχολικών εγχειριδίων και μεθόδων που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα για τη διδασκαλία της ελληνικής ως μητρικής γλώσσας. Την έλλειψη αυτή θέλησε να καλύψει τo Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας (ΣΝΕΓ) του ΑΠΘ, όπου όλοι οι διδάσκοντες είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με εξειδίκευση στον χώρο της διδασκαλίας της ελληνικής ως Γ2. Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των εκπαιδευτικών της ελληνικής στις ΗΠΑ, προτάθηκε η ίδρυση Παραρτήματος του Σχολείου στο Ντέλαγουερ. Η πρόταση έγινε στο πλαίσιο του MoU (Memorandum of Understanding) που υπογράφηκε στις 4 Φεβρουαρίου 2019 ανάμεσα στο ΑΠΘ και το Πανεπιστήμιο του Ντέλαγουερ. Τα μαθήματα αυτά θα μπορούν να παρακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι είτε διά ζώσης είτε εξ αποστάσεως. Το πρόγραμμα, που θα δίνει πιστοποίηση στους εκπαιδευτικούς της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας, ονομάστηκε Modern Greek - ARTC. «Η πρότασή μας αποτελεί μια σημαντική καινοτομία στον ελληνικό ακαδημαϊκό χώρο, αφού θα δώσει για πρώτη φορά τη δυνατότητα σε μονάδα ελληνικού ακαδημαϊκού ιδρύματος, όπως είναι το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας, να λειτουργήσει στο εξωτερικό», παρατηρεί η κ. Ματθαιουδάκη. Ωστόσο, για να προχωρήσει η προσπάθεια απαιτείται εξειδίκευση του θεσμικού πλαισίου στην Ελλάδα. Η Νίκη Κεραμέως στην «Κ» «Ηρθε η ώρα να αλλάξουμε και να δημιουργήσουμε ευκαιρίες για τους νέους μας και, ευρύτερα για τη χώρα», δηλώνει από την πλευρά της στην «Κ» η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, η οποία επέστρεψε την Παρασκευή από ένα ταξίδι στη Νέα Υόρκη (συνοδεύοντας τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη) και στις Βρυξέλλες, όπου διεξήχθη διάσκεψη των υπουργών Παιδείας της Ε.E. Ενδεικτικά, στις ΗΠΑ συνάντησε τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Ελπιδοφόρο, την υφυπουργό των ΗΠΑ για την Παιδεία και τον Πολιτισμό, Mαρί Ρόις, τον επικεφαλής του προγράμματος Ελληνικών Σπουδών Πανεπιστημίου Columbia, Ιωάννη Μυλωνόπουλο, τον πρόεδρο και εκτελεστικό διευθυντή του Διεθνούς Ινστιτούτου για την Εκπαίδευση (Institute of International Education), Aλαν Γκούντμαν. «Συζητήσαμε για τις δυνατότητες εκπόνησης κοινών προγραμμάτων σπουδών μεταξύ ελληνικών και αμερικανικών ΑΕΙ, τη συμμετοχή αλλοδαπών φοιτητών σε ξενόγλωσσα και θερινά προγράμματα στη χώρα μας, την ανταλλαγή φοιτητών και ερευνητών, τη συμμετοχή της χώρας μας στο κορυφαίο εκπαιδευτικό συνέδριο NAFSA, που προσελκύει δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες από όλο τον κόσμο, τη διεύρυνση του προγράμματος υποτροφιών Fulbright. Εκανα ήδη μια πρώτη συζήτηση για τις δυνατότητες αυτές με τη Σύνοδο Πρυτάνεων. Σε δύο εβδομάδες υποδεχόμαστε στην Αθήνα την υφυπουργό των ΗΠΑ Mαρί Ρόις, για να εξετάσουμε δρόμους υλοποίησης» προσθέτει η κ. Κεραμέως, τονίζοντας: «Κοινός παρονομαστής και των επισκέψεων, η εκ μέρους μας διάθεση δημιουργίας διαύλων συνεργασίας με φορείς του εξωτερικού, εκκίνησης μιας δυναμικής ελληνικής παρουσίας στο διεθνές περιβάλλον. Το δυστυχές συμπέρασμα από τις επαφές μας είναι ότι η χώρα μας ήταν εν πολλοίς απούσα από τα μεγαλύτερα διεθνή εκπαιδευτικά fora, συμπεριλαμβανομένων αυτών της Ευρωπαϊκής Ενωσης».

