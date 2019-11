Η εταιρεία ΝΑΜΑΚΟ SA είχε την έδρα της σε μία προκυμαία στη λίμνη της Γενεύης, στο Quai Gustave Ador 20. Από το 1996 έως το 2017 ιδιοκτήτης και διαχειριστής της ήταν ο Ελβετολιβανέζος Μαρκ Ντεμάν Ντεμπίχ.

O Μαρκ Ντεμάν αγόραζε και πουλούσε τα πάντα, καθώς η δραστηριότητα της εταιρείας προσδιορίζεται ως «εμπόριο χονδρικής» χωρίς ειδίκευση σε κάποια συγκεκριμένο προϊόν.

Στο στόχαστρο των Γάλλων

Το 2017, ο Μαρκ Ντεμάν Ντεμπίχ φαίνεται ότι πληροφορήθηκε από φίλους του στο Λονδίνο ότι είχε μπει από το 2016 στο στόχαστρο των γαλλικών ελεγκτικών υπηρεσιών για μία υπόθεση όπου προφανώς ήθελε να βγάλει χρήματα αυτός και οι φίλοι του. Οι γαλλικές αρχές είχαν στο στόχαστρό τους την εξαγορά της Airgas από την Airliquide.

Πηγές της Airliquide διαπίστωσαν ότι σε μία μόνο ημέρα οι μετοχές της Airgas ανέβηκαν κατά 29%, ενώ η συμφωνία διαμορφώθηκε στο διπλάσιο της τιμής εκκίνησης της διαπραγμάτευσης (στα 10 δισ. από 5 δισ.). Οι Γάλλοι υπέθεσαν και σωστά πως χωρίς εσωτερική πληροφόρηση και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού αυτό θα ήταν αδύνατο. O Ντεμάν κατά τις γαλλικές αρχές είχε σχέση με τον Λουσιέν Σελτς ιδιοκτήτη της Vista Capital, που τον Αύγουστο του 2019 προσπάθησε να αμφισβητήσει στο ακυρωτικό δικαστήριο της Γενεύης τις εναντίον του κατηγορίες για τη χρήση εσωτερικών πληροφοριών στη συμφωνία.

«Το αδίκημα των ισχυρών»

Το δικαστήριο επιβεβαίωσε την παραπομπή του για χρήση εσωτερικών πληροφοριών. Οι γαλλικές αρχές κατηγορούνταν ότι ελάχιστα είχαν κάνει για να αντιμετωπίσουν το inside strading, δηλαδή την εσωτερική πληροφόρηση, επειδή είναι «ένα αδίκημα των ισχυρών». Ο Σελτς και ένας φίλος του χρηματιστής είχαν ήδη μπει στο ραντάρ των γαλλικών αρχών από μία συμφωνία της Alstom. Οι Γάλλοι πρόσεξαν ότι οι δύο χρηματιστές στοιχημάτιζαν σε παράγωγα (derivatives) που ενσωμάτωναν μελλοντικές τιμές των μετοχών και κέρδιζαν εκ του ασφαλούς. Ο Σελτς κατά τους Γάλλους κέρδισε 20 εκατομμύρια δολάρια με μία μόνο κίνηση. Μπροστά σε αυτούς ο Ελβετολιβανέζος ήταν μάλλον ένα «μικρό ψάρι» όπως είπε στην «Κ» ένας Ελληνας επιχειρηματίας που είχε σχέσεις μαζί του.

Το 2017, οι Γάλλοι άρχισαν να δίνουν τα στοιχεία που είχαν συγκεντρώσει, κυρίως από παρακολουθήσεις τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, στις αμερικανικές αρχές. Οι Γάλλοι πίεσαν τις ελβετικές αρχές να συμπεριλάβουν τα στοιχήματα σε παράγωγα στον νόμο για την εσωτερική πληροφόρηση και ο νόμος στην Ελβετία άλλαξε. Ο Σελτς κατηγορείται και ο Μαρκ Ντεμάν κλείνει την εταιρεία του.

To 2018, o Μαρκ Ντεμάν Ντεμπίχ συλλαμβάνεται στη Σερβία και εκδίδεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί φαίνεται ότι συνεργάζεται με τις αμερικανικές αρχές, καθώς το όνομά του δεν περιλαμβάνεται σε κάποια από τα έγγραφα των κατηγοριών του φακέλου «19 Crim 716», του δικαστηρίου Southern District of New York.

Το κατηγορητήριο στρέφεται εναντίον των Ελλήνων Τηλέμαχου Λαβίδα και Γεωργίου Νίκα. Το κατηγορητήριο υπογράφει η Οντρεϊ Στράους, έμπειρη εισαγγελική λειτουργός που εποπτεύει προσωπικά και τις έρευνες εναντίον του προέδρου Τραμπ.

Οι κατηγορίες

Οι κατηγορίες των αμερικανικών αρχών ήταν ότι οι δύο Ελληνες που ζούσαν στο Μανχάταν και ο Ελβετολιβανέζος αξιοποίησαν εσωτερική πληροφόρηση που είχαν από μέλος της διοίκησης της Ariad, μιας εταιρείας βιοτεχνολογίας με έδρα τη Βοστώνη. Στο κατηγορητήριο αναφέρονται ακόμα 17 περιπτώσεις εσωτερικής πληροφόρησης, εκ των οποίων 15 αφορούν μετοχές φαρμακευτικών εταιρειών ή εταιρειών βιοτεχνολογίας.

Η «συνωμοσία» τους κατά τις αμερικανικές αρχές αρχίζει το 2013, όταν στη διοίκηση της Ariad μαθαίνουν πως ο ευρωπαϊκός οργανισμός φαρμάκων θα δώσει άδεια κυκλοφορίας στο φάρμακο κατά της λευχαιμίας Inclusig τον Ιούλιο του ίδιου έτους. Ο Νίκας έμαθε την πληροφορία από τον Λαβίδα και αγόρασε 14.000 μετοχές της Ariad πριν από το γεγονός.



Στη φωτογραφία ο Μαρκ Ντεμάν Ντεμπίχ. Ο χρηματιστής συνελήφθη στη Σερβία και εκδόθηκε στις ΗΠΑ, όπου όπως φαίνεται συνεργάζεται με τις αμερικανικές αρχές, δίνοντας πληροφορίες για το σκάνδαλο. Οι κατηγορίες των αμερικανικών αρχών ήταν ότι οι δύο Ελληνες που ζούσαν στο Μανχάταν και ο Ελβετολιβανέζος αξιοποίησαν εσωτερική πληροφόρηση.

Ο πατέρας του Λαβίδας βρισκόταν στη διοίκηση της εταιρείας στη Βοστώνη. Μετά την ανακοίνωση η μετοχή της Ariad ανέβηκε κατά 12%. Οταν αργότερα το FDA ανακοίνωσε επιφυλάξεις για τις κλινικές δοκιμές του Inclusig, o Λαβίδας πέρασε την πληροφορία στον Νίκα.

Οταν αργότερα το 2013 το φάρμακο κυκλοφόρησε στις ΗΠΑ, ο Νίκας κατηγορείται πως έκανε και πάλι χρήση εσωτερικών πληροφοριών.

Το 2015, η Baxalta εκδήλωσε το ενδιαφέρον της για την Ariad και η πληροφορία αυτή, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές «πέρασε» από τη διοίκηση της Ariad στον Λαβίδα και από εκεί στον Νίκα.

«Εκλεψε» πληροφορίες

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Νίκας, που μοιάζει να έχει πολύ πιο βαρύνοντα ρόλο στην υπόθεση «έκλεψε» πληροφορίες από τέσσερις επενδυτικές τράπεζες για επικείμενες συγχωνεύσεις με τη βοήθεια δύο τουλάχιστον υπαλλήλων των τραπεζών.

Πηγές κοντά στο μέλος της διοίκησης της Ariad, που είναι συγγενής του Λαβίδα, δεν θέλησαν να κάνουν κάποιο σχόλιο στην «Κ». Σύμφωνα με πληροφορίες, περιμένουν τα στοιχεία των αμερικανικών αρχών για να τα σχολιάσουν. Η «Κ», αν και αναζήτησε τον Νίκα, που έχει επιστρέψει στην Ελλάδα, δεν τον βρήκε.

Επενδύσεις σε πολυτελή σκάφη

Ενα μέρος των κερδών από τις δραστηριότητές του ο Ελβετολιβανέζος φαίνεται ότι επένδυσε στην αγορά δύο σκαφών κρούιζερ. Το πρώτο ενοικιάζεται έναντι 75.000 δολ.-80.000 δολ. την εβδομάδα, ενώ για το δεύτερο, που ανήκε σε μαλτέζικη εταιρεία την οποία είχε δημιουργήσει ο ίδιος, είχε μπει πωλητήριο έναντι της τιμής των 19 εκατ. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», το συγκεκριμένο σκάφος πουλήθηκε σε Ελληνα υπήκοο.

Ο Ελβετολιβανέζος ταξίδευε πολύ τα καλοκαίρια στα ελληνικά νησιά και ήταν γνωστός σε επιχειρηματικούς και εφοπλιστικούς κύκλους της Αθήνας, που τον είχαν διευκολύνει στις αγορές των σκαφών. Σημειώνεται ότι η προέλευση χρημάτων, εφόσον ο φορέας εκμετάλλευσης του σκάφους είναι ΝΕΠΑ (ναυτική εταιρεία σκαφών αναψυχής), είναι άγνωστη λόγω του νομικού της πλαισίου.