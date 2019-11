Εργο της Μάγια Τζόρτζεβιτς από την έκθεση στην γκαλερί «Δύο Χωριά».

- Εγκαινιάζεται σήμερα η έκθεση της Μάγια Τζόρτζεβιτς με τίτλο «I Am Always A Different Person» στην γκαλερί «Δύο Χωριά» στην Αθήνα, που ολοκληρώνει την παραμονή της στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος φιλοξενίας της γκαλερί. Στις 8 μ.μ. Ολυμπιονικών 220 και Λυκούργου, Νέο Ψυχικό.

- Με προσφορές στους παλιούς και νέους τίτλους των εκδόσεων Καπόν ξεκινά από σήμερα διήμερο προσφορών στο «Βιβλιοπωλείο της Ραχήλ». Πλουτάρχου 22, Κολωνάκι.

- «Σύνορα η αγάπη δεν γνωρίζει», ο τίτλος της μουσικής παράστασης που δίνει ο Κώστας Χατζής και περιλαμβάνει το σύνολο της δουλειάς του που έγραψε ιστορία στο ελληνικό τραγούδι. Σήμερα και Δευτέρα 2/12. Στις 10.30 μ.μ. και 9.30 μ.μ. Half Note Jazz Club, Τριβωνιανού 17, Μετς.

- Η μουσική παράσταση «Ιnferno – Στην Κόλαση του Δάντη» από το σύνολο Εx Silentio μας μεταφέρει στη χρυσή εποχή της Φλωρεντίας και στο συναρπαστικό ομώνυμο έργο του μεγάλου ποιητή μέσα από κείμενα, μελωδίες και όργανα της εποχής. 28-30.11. Στις 9 μ.μ. Υποσκήνιο Β΄ της Αίθουσας Αλεξάνδρα Τριάντη, Μέγαρο Μουσικής. Βας. Σοφίας & Κόκκαλη.

- Η Πολένα Κόλια, προσκεκλημένη στο πρόγραμμα καλλιτεχνικής φιλοξενίας του Flux Laboratory Athens παρουσιάζει το χορευτικό έργο «Κι εσάς; Σας κατασκεύασαν εσάς;» που συν-δημιούργησε με εθελοντές χορευτές κατά τη διάρκεια του residency της. Διάρκεια έως 5/12. Ωρες λειτουργίας οπτικοακουστικής εγκατάστασης 12- 4 μ.μ. Γέροντα 12.

- «1822b steps by anamma studio» είναι ο τίτλος της έκθεσης σύγχρονου κοσμήματος που παρουσιάζεται έως 1/12 στον χώρο τέχνης Metapolis. Στοά Καΐρη 6, 3ος όροφος.