«Παρά τον στόχο του να αναβιώσει το μεγαλείο της οθωμανικής εποχής, κι αυτό να το πράξει μέσω του Ισλάμ, οι πολιτικές του Ερντογάν το 2019 άφησαν την Αγκυρα με λιγότερους φίλους και συμμάχους σε διεθνές επίπεδο», λέει στην «Κ» ο Σόνερ Τσάπταï, διευθυντής Τουρκικών Ερευνών στο The Washington Institute for Near East Policy.