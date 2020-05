Αν η προστατευτική μάσκα είναι το απόλυτο αξεσουάρ της νέας μας καθημερινότητας, τι συμβαίνει όταν μπαίνουν στη μέση το μάρκετινγκ και η μόδα;

Σε μια αναγκαία ιατρική επίσκεψη νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, η επιβεβλημένη πλέον σε κλειστό χώρο μάσκα είχε χρωματική επιλογή: ροζ ή γαλάζιο. Ήταν η πρώτη φορά που, έστω αστραπιαία και ενστικτωδώς, μπορούσα να αναλογιστώ ποιο από τα δύο χρώματα προτιμούσα εκείνη τη στιγμή – όχι, δεν θεωρώ ότι αυτομάτως το ροζ είναι «θηλυκό» και το γαλάζιο «αρσενικό». Μέχρι εκείνη τη στιγμή, η σκέψη γύρω από το θέμα της μάσκας ξεκινούσε από τα φρέσκα δεδομένα γύρω από τη χρήση της, για να καταλήξει στο πώς και από πού να την προμηθευτώ. Όμως, μέσα στις πρώτες ημέρες χαλάρωσης των μέτρων, η μάσκα αρχίζει να αποκτά τις αναμενόμενες κοινωνικές και στιλιστικές προεκτάσεις.





Οι ενδυματολογικές αναλύσεις είχαν ήδη ξεκινήσει: η μάσκα είναι το νέο «it» κομμάτι που θα αντικαταστήσει το αθλητικό παπούτσι, το οποίο με τη σειρά του είχε πάρει τη θέση της «it» τσάντας. Η μάσκα, που μπορεί να σώσει τη δική μου ζωή, αλλά και όλων γύρω μου, αντιμετωπίζεται τώρα ως το νέο «αξεσουάρ»; Δεν είμαστε όλοι «ίσοι» απέναντί της; Αν και δεν έχουν όλοι τη δυνατότητα να την αποκτήσουν, η μάσκα έχει μια αίσθηση «δημοκρατίας» – μέχρι να βρεθεί στον δρόμο της διαφορετικότητας.





Γιατί, ακόμα και στον καιρό μιας παγκόσμιας πανδημίας, η προσωπικότητά μας θέλει να διαφοροποιηθεί στον δημόσιο χώρο. Και αυτό είναι κάτι που ίσως αφορά περισσότερο τους νέους, γιατί σήμερα, ενδυματολογικά μιλώντας, η μάσκα μοιάζει με μια νέα διάσταση της μόδας του «δρόμου». Η μάσκα Arrow Logo Face της αγαπημένης των νέων Off-White, π.χ., ήταν το πιο «hot» κομμάτι στην ανδρική κατηγορία του δείκτη Lyst το πρώτο τρίμηνο του 2020. Σύμφωνα με τη διεθνή πλατφόρμα αναζήτησης, το βαμβακερό μοντέλο των 95 δολαρίων έγινε sold out, ενώ πολλά κομμάτια εμφανίστηκαν αργότερα σε πλατφόρμες μεταπώλησης – ακόμα και στην τριπλάσια τιμή.



Wonder Woman Ή Superman;



Σε κάθε κρίση υπάρχουν ευκαιρίες, και ο COVID-19 δεν αποτελεί εξαίρεση. Στις Ηνωμένες Πολιτείες του δυναμικού μάρκετινγκ, εταιρείες όπως η Maskclub.com παράγουν μοντέλα με τα γνώριμα λογότυπα της Wonder Woman και του Superman, μεταξύ άλλων, όμως για κάθε κομμάτι που πωλείται ένα δεύτερο χαρίζεται σε εκείνους που πολεμούν τον ιό στην πρώτη γραμμή. Την ίδια στιγμή, για τον χώρο της μόδας, η διάθεση μασκών με κάποιο αντίτιμο μπορεί να αποδειχθεί «σανίδα σωτηρίας» σε ιδιαίτερα σκοτεινούς καιρούς, ενισχύοντας παράλληλα και την ιδέα της βιωσιμότητας.





Συγχρόνως, δεν έχει υπάρξει ποτέ καλύτερη στιγμή για το «κάν’ το μόνος ή μόνη σου». Και αυτό φαίνεται από το υπέροχο κύμα αλληλεγγύης –σε εγχώριο αλλά και διεθνές επίπεδο– ανθρώπων και οργανώσεων που παράγουν μάσκες για το «μέτωπο». Όπως και να ’ναι, η «μάχη» της μάσκας έχει μόλις αρχίσει. ■