Το πρώτο αγγλόφωνο προπτυχιακό τμήμα στην Ελλάδα από το ΕΚΠΑ –με αντικείμενο την αρχαιολογία, την ιστορία και τη λογοτεχνία της αρχαίας Ελλάδας– είναι γεγονός.

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι πλέον το μέσο και για την προσέλκυση ξένων φοιτητών στην Ελλάδα. Το Υπουργείο Παιδείας, προωθώντας αλλαγές στο σχετικό νομοθετικό πλαίσιο ώστε να μειωθούν τα γραφειοκρατικά εμπόδια, δηλώνει αρωγός στην προσπάθεια, η οποία ξεκίνησε από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η Φιλοσοφική Σχολή του εμβληματικού ιδρύματος έχει προγραμματίσει για το προσεχές ακαδημαϊκό έτος την έναρξη του πρώτου αγγλόφωνου προπτυχιακού στην Ελλάδα, με τίτλο «BA Program in the Archaeology, History, and Literature of Ancient Greece», δηλαδή στην αρχαιολογία, στην ιστορία και στη λογοτεχνία της αρχαίας Ελλάδας, που πάντα ελκύουν μεγάλο ενδιαφέρον.



Το στοίχημα του επιτελείου του αγγλόφωνου προγράμματος είναι να αντιμετωπίσει όχι μόνο τον ισχυρό ανταγωνισμό ΑΕΙ από άλλες μεγάλες χώρες με εμπειρία στα θέματα αυτά, αλλά και τις επιπτώσεις στη διεθνή τριτοβάθμια εκπαίδευση λόγω κορωνοϊού. Σύμφωνα με την καθηγήτρια της Φιλοσοφικής Σχολής και πρόεδρο της διοικούσας επιτροπής του προγράμματος, Ελένη Καραμαλέγκου, στην περίοδο της κρίσης υπήρξαν νέες εγγραφές ξένων φοιτητών διαδικτυακά, ενώ ισχυρή ώθηση έδωσε η παρουσίασή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



Καλό timing



Επίσης, βοήθησε η ετοιμότητα του ΕΚΠΑ για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση εν μέσω αναστολής λειτουργίας των ΑΕΙ (π.χ. άμεση μετάβαση σε online μαθήματα στη Φιλοσοφική Σχολή και στο Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας, τροποποίηση του προγράμματος των φοιτητών, επίλυση προβλημάτων, παροχή συμβουλευτικής βοήθειας), καθώς και οι πολύ θετικές γνώμες φοιτητών, ιδρυμάτων και κυρίως γονέων από τα έως τώρα προγράμματα του ΕΚΠΑ. Ενδεικτικά, από τους 22 Κινέζους φοιτητές που είχαν εγγραφεί στη σχολή για το 2019-2020 επέλεξαν να παραμείνουν 21. Να σημειωθεί ότι η Κίνα είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη «εξαγωγή» φοιτητών. Σύμφωνα με την κ. Καραμαλέγκου, από τα τελευταία στοιχεία προκύπτει ότι όλοι οι μεγάλοι προορισμοί ξένων φοιτητών –Βρετανία, ΗΠΑ, Γερμανία, Αυστραλία, Ισπανία– διαπίστωσαν ότι στηρίζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό στους εισερχόμενους φοιτητές από την Κίνα και πλέον σχεδιάζουν νέα στρατηγική για την προσέλκυση διεθνών φοιτητών, εξετάζοντας κυρίως τις περιοχές της Ασίας και της Αφρικής, αλλά και χώρες όπως η Ινδία και η Νιγηρία.



Το ξενόγλωσσο προπτυχιακό πρόγραμμα του ΕΚΠΑ θα είναι τετραετούς διάρκειας (οκτώ εξάμηνα) και θα παρέχει 248 πιστωτικές μονάδες για το σύνολο των οκτώ εξαμήνων. Οι μονάδες αυτές θα αποτελούν το διαβατήριο του προγράμματος, ώστε το πτυχίο να είναι εναρμονισμένο με τα αντίστοιχα προπτυχιακά σε Ελλάδα και εξωτερικό. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθήματα ειδικά σχεδιασμένα, ενώ θα διδάξουν πολλοί καθηγητές της Φιλοσοφικής Σχολής (όπου θα γίνονται και τα μαθήματα), καθώς και άλλοι, επίσης διεθνούς κύρους, επιστήμονες. Πλην των άλλων, στο πλαίσιο του προγράμματος θα διοργανώνονται σεμινάρια, επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους κ.α., και οι φοιτητές θα συμμετέχουν σε ανασκαφές.■