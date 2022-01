Ραφαέλ Ναδάλ: Νικώντας τους νόμους της φύσης

Ο πρωταθλητισμός με την καθαρά αγωνιστική έννοια, πέραν της σωματικής ετοιμότητας, προϋποθέτει ευφυΐα και χαρακτήρα, με τα οποία ο αθλητής θα τελειοποιήσει την τεχνική του και θα ελέγξει τα συναισθήματά του στις κακές και στις καλές στιγμές.

Είναι δεκάδες τα παραδείγματα όπου σπουδαία ταλέντα χάθηκαν στα σκοτάδια του εαυτού τους, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές όπου θαυμάσαμε αθλητές να διαπρέπουν περισσότερο λόγω του μυαλού τους και λιγότερο λόγω της σωματικής κατάστασής τους.

Στην περίπτωση του Ραφαέλ Ναδάλ θα συναντήσουμε και τις δύο περιπτώσεις. Ο Ισπανός τενίστας στην… απαγορευτική ηλικία των 35 ετών, κατάφερε να νικήσει τους νόμους της φύσης και να στρογγυλοκαθίσει μόνος πλέον στο «Εβερεστ» του παγκοσμίου τένις με 21 κατακτήσεις γκραν σλαμ.

One for the books🏆@RafaelNadal defeats Daniil Medvedev 2-6 6-7 6-4 6-4 7-5 in a 5 hours and 24 minutes incredible match💪

🎥: @AustralianOpen | #AusOpen | #AO2022 pic.twitter.com/gyTFieZWEr

— ATP Tour (@atptour) January 30, 2022