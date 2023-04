Ράφαελ Λεάο: Η «χαμογελαστή» κούρσα αλά Μαραντόνα μέσα στη Νάπολη

Ισως μοιάζει με ιεροσυλία, αλλά δεν είναι λίγοι αυτοί που όταν είδαν τον Ράφαελ Λεάο να παίρνει την μπάλα κάτω από τη σέντρα και να τρυπάει σαν αφιονισμένο άτι την άμυνα της Νάπολι για να σερβίρει έτοιμο γκολ στον Ολιβιέ Ζιρού, ανέσυραν στη μνήμη τους εκείνο το απίστευτο γκολ του Ντιέγκο Μαραντόνα στο ιστορικό παιχνίδι της Αργεντινής με την Αγγλία στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Μεξικού το 1986. Σε μια διαδρομή σχεδόν 40 χρόνων από εκείνη τη μαγική στιγμή στην ιστορία του ποδοσφαίρου, ελάχιστες φορές γεννήθηκε σε τόσο υψηλό επίπεδο μια φάση που να μοιάζει με το αριστούργημα του Ντιεγκίτο κι αυτή με πρωταγωνιστή τον 24χρονο Πορτογάλο εξτρέμ, είναι σίγουρα μια απ’ αυτές.

Δεν είναι φάση καρμπόν – έχει πολλά κοινά στοιχεία και σημαντικές διαφορές, πάντα με κοινό παρονομαστή το όνομα του Ντιέγκο Μαραντόνα και για άλλους λόγους, όχι μόνο λόγω της προφανούς ομοιότητας: έγινε μέσα στο γήπεδο όπου ο Μαραντόνα λατρεύτηκε σαν θεός και έχει το όνομά του, κόντρα στην ομάδα της καρδιάς του, μπροστά στο ίδιο κοινό που τον αγάπησε όσο κανέναν άλλο, σε σημείο να απαρνηθούν οι Ναπολιτάνοι φίλαθλοι την εθνική ομάδα της χώρας τους στον ημιτελικό του Μουντιάλ της Ιταλίας το 1990 και να υποστηρίξουν με θέρμη την Αργεντινή, ελέω του μεγάλου Ντιεγκίτο!

Αυτή η πινελιά της ίντριγκας δίνει πιο πικάντικη γεύση σ’ αυτήν την κούρσα με σπασμένα τα φρένα, όπου ο Λεάο πήρε την μπάλα έξω από την περιοχή της Μίλαν και την κουβάλησε μέχρι τη μικρή περιοχή των «παρτενοπέι» ντριμπλάροντας τρεις παίκτες (Εντομπελέ, Ντι Λορέντζο, Ραχμάνι) πριν την δώσει στον Ζιρού μπροστά σε άδειο τέρμα, έχοντας και τη μισή ομάδα της Νάπολι στην πλάτη του να τον κυνηγάει και να μην τον φτάνει!

Η ψηφιακή ανάλυση της φάσης έδειξε ότι ο Πορτογάλος εξτρέμ διάνυσε μια απόσταση 78 μέτρων με τη μέγιστη τιμή της ταχύτητάς του να φτάνει τα 34 χλμ την ώρα, επίδοση που για να την κάνει κάποιος κουβαλώντας τόσο πολύ και μια μπάλα στα πόδια, πρέπει να έχει στο αίμα του κάτι από το απίστευτο dna του Γιουσέιν Μπολτ!

Μια βασική διαφορά, θα παρατηρήσει εύκολα κάποιος, είναι ότι στη δική του κούρσα, ο Μαραντόνα τελείωσε μόνος του τη φάση και πέτυχε ένα ιστορικό γκολ, ενώ ο Λεάο «έσπασε» τη μπάλα στον Ζιρού, χρίζοντας εκείνον σκόρερ. Πρόκειται όντως για μια σημαντική διαφορά, αλλά -προσέξτε- μια διαφορά που είναι υπέρ του Λεάο και σε καμία περίπτωση σε βάρος του! Για την αδιαμφισβήτητη κλάση του, εκεί που έφτασε θα ήταν σχετικά εύκολο να πλασάρει τον τερματοφύλακα και να πετύχει αυτός το γκολ, αλλά η επιλογή του ήταν να το σιγουρέψει δίνοντας την μπάλα στον Ζιρού, μόνο του μπροστά στην άδεια εστία.

Το μεγαλείο της στιγμής δεν είναι ο αλτρουισμός του Λεάο, στη λογική ότι με την πάσα του σιγούρεψε, χάριν της ομάδας, ένα πολύ κρίσιμο γκολ ή ότι μια ασίστ κάνει ευτυχισμένους δύο παίκτες και όχι μόνο έναν. Το μεγαλείο είναι ο απόλυτος έλεγχος που διατηρεί ο Πορτογάλος εξτρέμ στη φάση, με αδιάψευστο μάρτυρα τον φωτογραφικό φακό που τον έχει συλλάβει με ένα τεράστιο χαμόγελο ευτυχίας στα χείλη την ώρα της πάσας του στον Ζιρού, επιβεβαιώνοντας με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι λειτούργησε με όλες τις αισθήσεις του σε εγρήγορση και όχι μόνο με το ένστικτο της στιγμής.

Rafael Leão dribbled past the Napoli players and gave an assist to Giroud all while having a smile on his face

