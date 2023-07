Η Βοντρούσοβα νίκησε τη Ζαμπέρ στον τελικό και κατέκτησε το Grand Slam

Για πρώτη φορά στην εποχή των Οπεν μία τενίστρια unseeded (χωρίς θέση στο αρχικό ταμπλό) στέφεται πρωταθλήτρια του Wimblendon. H Τσέχα Mαρκέτα Βοντρούσοβα επικράτησε 2-0 σετ (6-4, 6-4) της Τυνήσιας Ονς Ζαμπέρ.

Η Ζαμπέρ ήταν αυτή που μπήκε δυνατά στο ματς και έκανε break. Η Βοντρούσοβα απάντησε αμέσως και ισοφάρισε σε 2-2. Αντίστοιχη ήταν και η συνέχεια. Η Ζαμπέρ έφτασε ξανά σε break(2-4), με την Τσέχα να ισοφαρίζει σε 4-4 και να παίρνει τα δύο επόμενα game για το 1-0 σετ με 6-4.

Αντίστοιχα κύλησε και το δεύτερο σετ. Η Βοντρούσοβα προηγήθηκε σπάζοντας το σερβίς της αντιπάλου της. Η Ζαμπέρ απάντησε παίρνοντας τρία σερί games για το 3-1. Η Τσέχα απάντησε δυναμικά ισοφαρίζοντας σε 3-3, ενώ έτρεξε δικό της σερί με τρία games για το 2-0 σετ με 6-4.

Η Βοντρούσοβα ξεπέρασε για πρώτη φορά στην καριέρα της τον τρίτο γύρο ενός Grand Slam και κατάφερε να φτάσει μέχρι το τρόπαιο.

Για την νικήτρια του Γουίμπλεντον ήταν ο 2ος τίτλος καριέρας, αλλά ο πρώτος Grand Slam στο δεύτερο τελικό της σε τέτοιο επίπεδο, μετά το Roland Garros του 2019.

Με τη νίκη της η Βοντρούσοβα από το νο42 της WTA θα βρεθεί από την ερχόμενη Δευτέρα (17/07) στο νο10, για πρώτη φορά στην καριέρα της.

POV: you just become a Wimbledon champion 🏆#Wimbledon pic.twitter.com/kf484DhHUt

— Wimbledon (@Wimbledon) July 15, 2023