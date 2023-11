Οίκοι σε πτώση

Βασισμένο στο ομώνυμο διήγημα του Εντγκαρ Αλαν Πόε, το The Fall of the House of Usher του Netflix περιγράφει με την ανατριχιαστική παραστατικότητα του γκροτέσκου θρίλερ την ολέθρια ενδόρρηξη που υφίστανται οι οικογένειες όταν οικοδομούνται με αμφιβόλου ποιότητας υλικά.