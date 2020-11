Ιστορία γράφουν και τα κουστούμια

Η μία έχει συμβάλει στην αύξηση των πωλήσεων του σκακιού και έχει επαινεθεί από τη σκακιστική κοινότητα· η άλλη επικρίνεται για την ιστορική της ακρίβεια και ενίοτε προκαλεί τη δυσαρέσκεια της βρετανικής φιλομοναρχικής κοινότητας (αν όχι του ίδιου του Μπάκιγχαμ), φαίνεται όμως πως οι δύο τηλεοπτικές σειρές του Netflix που εσχάτως κάνουν θραύση, το φρέσκο «The Queen’s Gambit» και το «The Crown», στην τέταρτη σεζόν του, συζητιούνται για έναν ακόμη λόγο: τα καλοσχεδιασμένα και ενδεικτικά δύο ολόκληρων εποχών κοστούμια τους.

Για χάρη τους, το Netflix, που στο παρελθόν έχει επιχειρήσει να εμπλουτίσει την εμπειρία των θεατών του (ή απλώς να τους αυξήσει) με λιγότερο δημιουργικά εγχειρήματα, συνεργάστηκε με το Μουσείο του Μπρούκλιν και παρουσιάζει την εικονική και διαδραστική έκθεση «The Queen and the Crown», η οποία φέρνει το πλούσιο βεστιάριο των δύο σειρών στις οθόνες μας: με τη βοήθεια προβολών 360 μοιρών, τα κομψά συνολάκια της Μπεθ Χάρμον (Aνια Τέιλορ-Τζόι), της νεαρής αλλά ικανότατης σκακίστριας του «Queen’s Gambit», οι ενδυμασίες της βασίλισσας Ελισάβετ (Ολίβια Κόλμαν), τα ταγέρ της Μάργκαρετ Θάτσερ (Γκίλιαν Aντερσον) και τα φορέματα της πριγκίπισσας Νταϊάνα (Eμα Κόριν) είναι πλέον προσβάσιμα μέσω της ιστοσελίδας thequeenandthecrown.com και συνοδεύονται από πληροφορίες για τον σχεδιασμό, την ιστορία και τη σημασία τους στην εξέλιξη του σεναρίου.

Φορέματα και παπούτσια της Ανια Τέιλορ-Τζόι του «The Queen’s Gambit», καθώς και οι επωμίδες μιας στρατιωτικής στολής της βασίλισσας Ελισάβετ από το «The Crown», προβάλλονται διαδικτυακά στην έκθεση «The Queen and the Crown».

Τα κοστούμια του «Queen’s Gambit» σχεδιάστηκαν από την Γκάμπριελ Μπάιντερ (ενδυματολόγο της ταινίας «Οι ζωές των άλλων») με σκοπό να αποτυπώσουν την κλιμακούμενη περιπλοκότητα και αυτοπεποίθηση του χαρακτήρα της Μπεθ Χάρμον, η οποία, από ορφανό κορίτσι με προβλήματα εθισμού στο Κεντάκι της δεκαετίας του ’50, γίνεται σκακίστρια διεθνούς βεληνεκούς, κατατροπώνοντας τους άνδρες που κυριαρχούν στον χώρο. Είναι πότε λιτά και αντιπροσωπευτικά της απόμακρης θηλυκότητάς της, άλλοτε ενθυμητικά των ρούχων της μητέρας της, ενίοτε εμπνευσμένα από δημιουργίες του Πιερ Καρντέν και συνήθως διακοσμημένα, για ευνόητους λόγους, με μοτίβα ασπρόμαυρα.

Διάσημες γυναίκες

Υπεύθυνη για την γκαρνταρόμπα της τέταρτης σεζόν του «The Crown», η Eϊμι Ρόμπερτς (κάτοχος ενός βραβείου ΕMMY για παλιότερη δουλειά της στη σειρά) κλήθηκε να ντύσει ηθοποιούς που υποδύονται γυναίκες ισχυρές ή ευάλωτες όσο η Ελισάβετ, η Νταϊάνα και η Μάργκαρετ Θάτσερ, βασισμένη στις πραγματικές αμφιέσεις της βασίλισσας, της πριγκίπισσας και της πρωθυπουργού, οι οποίες πρωταγωνιστούσαν στη, λοιδορημένη στυλιστικά, δεκαετία του ’80. Στην έκθεση του Μουσείου του Μπρούκλιν μπορεί κανείς να εστιάσει ακόμη και στο φορτωμένο με τόσες προσδοκίες νυφικό της Λέιντι Ντι ή στις εξουθενωτικά ευπρεπείς επωμίδες μιας τελετουργικής στολής της Βρετανίδας μονάρχη.

Την επίβλεψη της έκθεσης, που θα είναι διαθέσιμη έως τις 13 Δεκεμβρίου, ανέλαβε ο Μάθιου Γιοκομπόφσκι, ανώτατος επιμελητής του τμήματος μόδας και υλικού πολιτισμού του Μουσείου του Μπρούκλιν, το οποίο έχει φιλοξενήσει και άλλα παρόμοια εγχειρήματά του, με τίτλους όπως «The Fashion World of Jean Paul Gaultier», «Pierre Cardin: Future Fashion» και «David Bowie Is». Στο πλαίσιο της έκθεσης «The Queen and the Crown», ο Γιοκομπόφσκι εμφανίζεται σε μια βιντεοσκοπημένη συζήτηση με τις Γκάμπριελ Μπάιντερ και Εϊμι Ρόμπερτς την οποία συντονίζει η βραβευμένη με Οσκαρ σχεδιάστρια κοστουμιών Ρουθ Κάρτερ. Την όλη ψηφιακή εμπειρία συμπληρώνουν σχετικά εκθέματα του μουσείου, όπως ένα επιτραπέζιο παιχνίδι από την αρχαία Αίγυπτο ονόματι «Senet» και το έργο «Koh-i-noor» του καλλιτέχνη Χιου Λοκ, το οποίο αποτελεί ένα πορτρέτο της Ελισάβετ φιλοτεχνημένο από εκατοντάδες πλαστικά παιχνίδια.