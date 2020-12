Από ιταλικές όπερες μέχρι τζαζ της Νέας Ορλεάνης

Αν και προφανώς διαδικτυακή, η γιορτή που την 1η Δεκεμβρίου σηματοδότησε την έναρξη της χριστουγεννιάτικης περιόδου του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος δεν ήταν μόνο λαμπερή, καθώς λέμε, αλλά και λαοφιλής: η φωταγώγηση του Πάρκου, η συναυλία με οικοδεσπότη τον Φοίβο Δεληβοριά και αρκετές ακόμη εκδηλώσεις έφθασαν, σύμφωνα με τα σχετικά δελτία Τύπου, σε χιλιάδες οθόνες της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Το αποκορύφωμα, όμως, του χριστουγεννιάτικου προγράμματος του Κέντρου Πολιτισμού θα έρθει την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, επίσης μέσω live streaming (από την ιστοσελίδα snfcc.org και τα αντίστοιχα μέσα κοινωνικής δικτύωσης), αλλά και από τη συχνότητα της ΕΡΤ2. Οικοδέσποινα, αυτή τη φορά, η ηθοποιός Νάντια Κοντογεώργη.

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 10.30 μ.μ. με την Εθνική Λυρική Σκηνή: η Ορχήστρα της, υπό τη διεύθυνση του Ηλία Βουδούρη, θα παρουσιάσει το ντουέτο «Lippen schweigen» από την οπερέτα «Η εύθυμη χήρα» του Φραντς Λέχαρ, με τον Τάση Χριστογιαννόπουλο και τη Βασιλική Καραγιάννη να ερμηνεύουν τα μέρη του Κόμη Ντανίλο και της Χάνα Γκλάβαρι, ενώ σειρά έχουν ο «Μακεδονικός χορός» από τους «36 ελληνικούς χορούς» του Νίκου Σκαλκώτα και το «Ξημέρωμα των Χριστουγέννων» από το μουσικόδραμα του Μανώλη Καλομοίρη «Το δαχτυλίδι της μάνας».

Αποσπάσματα από την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι θα ακουστούν, μεταξύ άλλων, από τον Γιάννη Χριστόπουλο ως Ροντόλφο και την Αννα Στυλιανάκη ως Μιμή, που θα δώσουν τη σκυτάλη στους πρώτους χορευτές του μπαλέτου της Λυρικής, Ελεάνα Ανδρεούδη και Βαγγέλη Μπίκο, για ένα pas de deux από το μπαλέτο «Δον Κιχώτης», σε χορογραφία του Τιάγκο Μπορντίν (βασισμένη στην αρχική του Μαριούς Πετιπά) και μουσική του Λούντβιχ Μίνκους.

Πλησιάζοντας προς την αλλαγή του χρόνου, η Εναλλακτική Σκηνή θα παρουσιάσει ένα δρώμενο των Αλέξανδρου Ευκλείδη και Χριστίνας Σπανού, με αποσπάσματα επίσης από την «Εύθυμη χήρα», αλλά και από την οπερέτα «Πικ-νικ» του Θεόφραστου Σακελλαρίδη, τα οποία θα ερμηνεύσουν οι Δημήτρης Πακσόγλου και Ιρένα Αθανασίου, με τη συμμετοχή επταμελούς συνόλου της Ορχήστρας της Λυρικής. Σε κλίμα λιγότερο «κλασικό», το ανδρικό φωνητικό σύνολο «ΜεῙΖοΝ Ensemble» θα παρουσιάσει, υπό τον Αγαθάγγελο Γεωργακάτο, το ιρλανδικό παραδοσιακό τραγούδι «What shall we do with the drunken sailor» και τον χριστουγεννιάτικο ύμνο «Η Παρθένος σήμερον» (σε μελοποίηση Θεμιστοκλή Πολυκράτη), που θα ακολουθηθούν πρώτα από τη Μαρίνα Σάττι και τις chórεs σε τρία παραδοσιακά κάλαντα διασκευασμένα από τη Μάρθα Μαυροειδή και έπειτα, από ειδική συμμετοχή της Στρατιωτικής Μουσικής της Φρουράς Αθηνών.

Οταν το 2020 θα ανήκει πια στο παρελθόν, το φαντασμαγορικό σόου των πυροτεχνημάτων και των σιντριβανιών θα διαδεχθούν αποσπάσματα από μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, καθώς και μουσικές τζαζ και μπλουζ από τη Νέα Ορλεάνη, με τα πνευστά των Gumbo Ya Ya και τη φωνή της Sugahspank!, αλλά και ένα πάρτι με τον DJ Palov, αφιερωμένο στις μουσικές της Καραϊβικής.

Τέλος, αν ακόμα και η Πρωτοχρονιά φαντάζει κάπως μακρινή, υπάρχει και το ενδιάμεσο χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα του Κέντρου Πολιτισμού: ενδεικτικά, τη Δευτέρα στις 8.30 μ.μ., η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ και ο μαέστρος Γιώργος Πέτρου θα δώσουν μια εορταστική συναυλία που περιλαμβάνει το μουσικό παραμύθι «Ο Πέτρος και ο λύκος», του Σεργκέι Προκόφιεφ, και τη σουίτα «Το καρναβάλι των ζώων» του Καμίγ Σεν-Σανς, ενώ στις 28/12 την ίδια ώρα, τη δική του μουσική γιορτή θα στήσει στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος ο Κωστής Μαραβέγιας.