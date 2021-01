Παντρολογήματα, ίντριγκες και κουτσομπολιό στο Λονδίνο του 1813

Με ένα χριστουγεννιάτικο δώρο με αμερικανικό περιτύλιγμα και βρετανικές κορδέλες εγκαινίασε η δαιμόνια τηλεοπτική παραγωγός Σόντα Ράιμς («Grey’s anatomy», «Scandal», «How to get away with murder») τη συνεργασία της με το Netflix. Η σειρά εποχής «Bridgerton» έκανε πρεμιέρα την ημέρα των Χριστουγέννων και από τότε δεν έχει εγκαταλείψει την κορυφή στη λίστα με τα δημοφιλέστερα προγράμματα της πλατφόρμας – στην Ελλάδα ανεβοκατεβαίνει μεταξύ πρώτης και δεύτερης θέσης. Με φόντο την Αγγλία της εποχής της Αντιβασιλείας και την ιεροτελεστία του ζευγαρώματος των νεαρών ντεμπιτάντ της καλής κοινωνίας με τους περιζήτητους –ή όχι και τόσο– εργένηδες, η σειρά παρακολουθεί και καταγράφει με περιπαικτική διάθεση τις περιπέτειες της οικογένειας ευγενών Μπρίτζερτον.

Η ιστορία ξεκινάει το 1813, καθώς αρχίζει η κοινωνική σεζόν στο Λονδίνο. Ξαναμμένες υποψήφιες νύφες, μητέρες-αρπακτικά στην αναζήτηση του κατάλληλου γαμπρού, ενθουσιώδεις και άλλοι απρόθυμοι τζέντλεμαν που πολιορκούνται από θηλυκά σε κάθε τους εμφάνιση σε χορούς, μπερδεύονται σε ένα γαϊτανάκι έρωτα, φλερτ, απόρριψης, σεξ. Η σειρά διαθέτει και το δικό της «Gossip girl», τη μυστηριώδη λαίδη Γουίσλνταουν που καταγράφει τα μυστικά, τα ψέματα, τα στραβοπατήματα και τα σκάνδαλα της καλής κοινωνίας σε ένα εφημεριδάκι που διανέμεται καθημερινά και διαβάζεται ακόμη και στο παλάτι. Μάλιστα, στη λαίδη Γουίσλνταουν δανείζει τη φωνή της η Τζούλι Αντριους.

Η ταλαντούχα Σόντα Ράιμς είχε τη φιλοδοξία να δημιουργήσει μια παραγωγή ποιοτικά αντίστοιχη με το «Downton Abbey» ή με την «Περηφάνια και προκατάληψη»· μια σειρά που θα έχει και άρωμα παραμυθιού, μια ηρωίδα όπως η Σταχτοπούτα και η Ωραία Κοιμωμένη, γοητευτικούς πρίγκιπες και καλές νεράιδες. Δυστυχώς η Τζούλια Κουίν, στα ομότιτλα οκτώ βιβλία της οποίας έχει βασιστεί η σειρά, δεν είναι Τζέιν Οστιν (αν και έχει δηλώσει μεγάλη θαυμάστριά της), ούτε ο δημιουργός του «Bridgerton», Κρις βαν Ντίσεν, διαθέτει την πένα του Τζούλιαν Φέλοους. Η σειρά είναι χαριτωμένη, καλογυρισμένη και αρκετά εθιστική, η πλοκή όμως είναι εντυπωσιοθηρική και οι διάλογοι ρηχοί – κάποιες φορές και αξιολάτρευτα σαχλοί. Οι χαρακτήρες, αν και διασκεδαστικοί, κάποιοι μάλιστα ιδιαίτερα γοητευτικοί, παραμένουν επιφανειακοί, ανάλαφροι, σαν κομφετί που στροβιλίζονται σε ρυθμούς βαλς. Στο «Bridgerton» δεν μένουν ασχολίαστα κοινωνικά και φυλετικά ζητήματα, καθώς οι νεαρές υποψήφιες νύφες συχνά επαναστατούν απέναντι στην εξουσία πατεράδων και αδελφών και στις κοινωνικές συμβάσεις και επιταγές, ενώ λευκοί και μαύροι ευγενείς συνυπάρχουν σε συνθήκες αμοιβαίου σεβασμού ή ανοχής.

Τη σειρά έχουν παρακολουθήσει μέχρι στιγμής πάνω από 64 εκατ. νοικοκυριά παγκοσμίως –περισσότερα από «Το γκαμπί της βασίλισσας»– και έχει ήδη λάβει έγκριση για να γυριστεί δεύτερη σεζόν.