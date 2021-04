Δέκα χρόνια «Game of Thrones»

Οι εορτασμοί για τα δέκα χρόνια του «Game of Thrones» περιλαμβάνουν και την κυκλοφορία ενός αυγού Φαμπερζέ εμπνευσμένου από τη σειρά.

Το ημερολόγιο έγραφε 17 Απριλίου του 2011 όταν το αμερικανικό κανάλι HBO πρόβαλε το πρώτο επεισόδιο μιας σειράς φαντασίας που για τα επόμενα οκτώ χρόνια δεν θα προσείλκυε απλώς εκατομμύρια τηλεθεατές, αλλά θα έκανε και άλλους τόσους να αναρωτιούνται τι στο καλό χάνουν επιλέγοντας να μείνουν εκτός πανηγυριού. Ο λόγος για το «Game of Thrones», που δημιούργησαν οι Ντέιβιντ Μπένιοφ και Νταν Βάις βασισμένοι στην αντίστοιχη σειρά βιβλίων του Τζορτζ Μάρτιν.

Το φαινόμενο (ή το μέγεθος της εμπορικής προώθησής του) γίνεται ακόμη πιο κατανοητό, με μια ματιά στους εορτασμούς που ανακοίνωσε το ΗΒΟ για τη «σιδηρά επέτειο», όπως την ονομάζει, του «Game of Thrones». Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μια διαδραστική σελίδα στην πλατφόρμα HBO Max, που από προχθές απευθύνεται σε μυημένους και αρχάριους φαν, μέσα από 150 βίντεο με συνεντεύξεις, κομμένες σκηνές, υλικό από τα παρασκήνια. Επίσης, στη σχετική πραμάτεια της εταιρείας διανομής Warner, θα βρει κανείς μπίρες εμπνευσμένες από τη σειρά, φιγούρες των χαρακτήρων της, αλλά και ένα αυγό Φαμπερζέ διακοσμημένο με πολύτιμους λίθους, που κοστίζει 2,2 εκατ. δολάρια και μοιάζει σαν να το γέννησε κάποιος ζάπλουτος δράκος.

Ολα αυτά, ωστόσο, δεν είναι εντελώς καινοφανή στην ποπ κουλτούρα. Το εντυπωσιακό με το «Game of Thrones» είναι ότι επιδιώκει να αγγίξει ακόμη περισσότερες πτυχές της ζωής των θεατών του. Ετσι, όσα ζευγάρια έχουν παντρευτεί με γάμους εμπνευσμένους από το σύμπαν του, θα λάβουν δώρα όπως μεγάλα κρασοβάρελα και ειδικά δισκοπότηρα με τα εμβλήματα των οίκων που πρωταγωνιστούν στη σειρά. Επιπλέον, το HBO ενθαρρύνει το κοινό να παρακολουθήσει από τις 10 Απριλίου κι έπειτα όσο περισσότερα επεισόδια της σειράς μπορεί, σε ένα μαραθώνιο που θα συγκεντρώσει χρήματα για φιλανθρωπικές οργανώσεις όπως οι UNICEF, Women for Women International, International Rescue Committee κ.ά.

Εύλογα υποθέτει κανείς ότι κάποιες νέες, σχετικές με το «Game of Thrones», σειρές που ετοιμάζονται ήδη (π.χ. το «House of the Dragon», που θα αφηγείται την ιστορία του περίφημου οίκου των Ταργκάριεν), καθώς και μια θεατρική διασκευή που θα ανέβει στο Μπρόντγουεϊ το 2023, θα τα βγάλουν επίσης τα λεφτά τους.