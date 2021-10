Ο Sting κάτω από την Ακρόπολη

Θα μπορούσε κανείς να το παίξει δύσκολος ενόψει της χθεσινής συναυλίας του Sting: ο Βρετανός προέρχεται από την εποχή των δεινοσαύρων του ροκ, έχει καιρό να προσφέρει κάτι συγκλονιστικά καινούργιο στη μουσική, χώρια αυτός ο συνδυασμός γοητευτικής ωριμότητας και κοσμοπολιτισμού του ανδρός, που μένει απαράλλαχτος για δεκαετίες.Αν όμως ήταν κάθε φορά ζητούμενο η πρωτοτυπία, τότε κάτι θα χάναμε από οικειότητα, σωστά; Ειδικά αν αυτή είναι ένα από τα συστατικά της μακρόχρονης σχέσης του ελληνικού κοινού με τον Sting: από εκείνο το επεισοδιακό live των Police στο γήπεδο του Σπόρτινγκ το 1980 και το ντουέτο με τον Γιώργο Νταλάρα στο Ολυμπιακό Στάδιο το 2001, μέχρι τη συναυλία του στο Ηρώδειο το 2018, ο κατά κόσμον Γκόρντον Σάμνερ μαγεύει σταθερά τους εγχώριους θαυμαστές και θαυμάστριές του, είτε ως ατίθασο νιάτο, είτε ως καταξιωμένος μεσήλικας, είτε πλέον ως κατασταλαγμένος 70άρης.Ναι, έφτασε τα 70, αυτό όμως δεν είναι λόγος ούτε για να κλείσει πίσω του την πόρτα του στούντιο, ούτε για να κοιτάξει μελαγχολικά τη σκηνή. Στη συναυλία του 2018, κομμάτια όπως «So lonely» και «Roxanne» αλλά και «Fragile» είχαν κάνει τον κόσμο να χορέψει, να συγκινηθεί και σίγουρα είχαν ερμηνευθεί με την αυτοπεποίθηση ενός μουσικού που ξέρει ότι έχει γράψει λαοφιλείς επιτυχίες. Μέχρι και νέο δίσκο θα κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο, με το καινούργιο κομμάτι «If it’s love» να ακούγεται ήδη στις εμφανίσεις του.Η χθεσινή πάντως sold out συναυλία του Sting στο Ηρώδειο (που επαναλαμβάνεται σήμερα, με τα εισιτήρια επίσης εξαντλημένα) είχε τον τίτλο «My songs», από την ομώνυμη δισκογραφική δουλειά που κυκλοφόρησε το 2019 με επανεκτελέσεις αγαπημένων τραγουδιών του σε πιο σύγχρονο ύφος, χωρίς να χάνεται το κέντρο βάρους. Κάπως έτσι έμοιαζε και η χθεσινή εμφάνισή του, συνοδεία μιας ηλεκτρικής, ροκ μπάντας, αλλά και παρουσία του γιου του, Τζο Σάμνερ, που άνοιξε τη βραδιά με το κομμάτι «Hope» και μερικές ακόμα ποπ-ροκ μπαλάντες.Η αποθέωση

Και όταν ο ίδιος ο Sting ανέβηκε στη σκηνή καταχειροκροτούμενος, όταν ακούστηκαν τα πρώτα «ευχαριστώ» στα ελληνικά, όταν ξεκίνησε το πρόγραμμά του με τα «Message in a bottle», «Englishman in New York» και «If you love somebody», ελαφρώς «πειραγμένα» και με την προσθήκη μιας τριμελούς ομάδας στα backing vocals, ήταν πλέον σαφές: εκείνη η οικειότητα που λέγαμε αναζωπυρώθηκε για άλλη μία φορά, μέσα σε συνθήκες ενός πάρτι και μιας σχεδόν γηπεδικής αποθέωσης.

