Τούρτα στο Ηρώδειο, δείπνο με θέα την Ακρόπολη

Hρθε λοιπόν ο Στινγκ στην Αθήνα ή μάλλον ήρθε και αποθεώθηκε: στις δύο συναυλίες που πραγματοποίησε στο Ηρώδειο στις 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου, σε διοργάνωση της High Priority Promotions, ο Βρετανός ερμήνευσε κομμάτια των Police (όπως «Message in a bottle», «So lonely» και «Roxanne») αλλά και από τα σόλο άλμπουμ του (π.χ. «Englishman in New York», «If you love somebody» και «Fragile»), κυρίως, όμως, τα συνόδευε με ένα σόου τόσο πλούσιο και δυναμικό, που ο κόσμος στις κερκίδες σχεδόν δεν σταμάτησε να εκδηλώνει τη λατρεία του.

Ο Στινγκ γιόρτασε τα γενέθλιά του στην Αθήνα με δύο sold out συναυλίες και ένα δείπνο με ελληνικές γεύσεις σε ταράτσα γνωστού εστιατορίου.

Ο Στινγκ είναι τόσο αγαπητός στο ελληνικό κοινό (οι δύο βραδιές έγιναν sold out παρά το κάπως τσουχτερό εισιτήριο και την παρέλευση μόλις τριών ετών από την τελευταία εμφάνισή του στην Αθήνα) που τις επόμενες ημέρες τα σχετικά ρεπορτάζ κατέγραφαν και εξωμουσικές πτυχές του περάσματός του από την Αθήνα, όπως λ.χ. τις γνωστές προσωπικότητες που παραβρέθηκαν στο Ηρώδειο. Ανάμεσά τους ο Γιώργος Νταλάρας (που έχει συνεργαστεί με τον Βρετανό τραγουδιστή) και η σύζυγός του Aννα, ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, επίσης με τη σύζυγό του Aρτεμη Πάνου, ο Γιώργος Μαζωνάκης, η Αμερικανή σχεδιάστρια μόδας Ντόνα Κάραν, που τυγχάνει φίλη του Στινγκ, καθώς και ακόμα ένας φίλος, Βρετανός αυτός: ο θρύλος της ροκ, Eρικ Μπάρντον.

Ειδικά ο Eρικ Μπάρντον ανάρτησε το Σάββατο 2 Οκτωβρίου μια φωτογραφία στα κοινωνικά δίκτυα, που τον απεικονίζει μαζί με τον Στινγκ σε ένα εστιατόριο κάτω από την Ακρόπολη και ενώ στη λεζάντα ο αλλοτινός μπροστάρης των Animals εύχεται χρόνια πολλά στον πρώην frontman των Police για τα γενέθλιά του, που ήταν την ίδια μέρα. Πόσων χρόνων γινόταν; 70 παρακαλώ και το γιόρτασε με αρκετούς φίλους στην ταράτσα γνωστού εστιατορίου, που δεν ήταν άλλο από το Greek House Attikos: η ελληνική κουζίνα του φαίνεται πως άρεσε τόσο στον Στινγκ, ώστε σύμφωνα με πληροφορίες επιδίωξε να γνωρίσει ονομαστικά τα μέλη του προσωπικού για να τα συγχαρεί.

Ο Στινγκ δείπνησε κάτω από την Ακρόπολη, μεταξύ άλλων με τον Ερικ Μπάρντον.

Δεν μάθαμε αν εκείνο το βράδυ έσβησε κεράκια, μια τούρτα γενεθλίων πάντως είχε βρεθεί εν είδει έκπληξης στη σκηνή του Ηρωδείου, στη συναυλία της 1ης Οκτωβρίου, που άρχισε λίγο αργότερα από το προγραμματισμένο, ώστε όταν έφτασαν τα μεσάνυχτα η μπάντα να παίξει το Happy Birthday του Στίβι Γουόντερ και ο κόσμος να συμμετάχει γεμάτος ενθουσιασμό.