Η αποκαθήλωση των Σάκλερ

Η είδηση ότι το Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης «κατεβάζει» τους Σάκλερ από τις αίθουσές του προκάλεσε ένα μούδιασμα στον κόσμο της τέχνης, το οποίο όμως σε καμία περίπτωση δεν είναι τόσο βαρύ ή επικίνδυνο όσο αυτό που προκαλούσε για χρόνια το οπιούχο παυσίπονο που παρασκεύαζε η οικογενειακή τους φαρμακευτική βιομηχανία.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε το μουσείο μαζί με τα μέλη της οικογένειας σημειώνεται η από κοινού συμφωνία για αφαίρεση του ονόματός τους από επτά αίθουσες του Met, ανάμεσα στις οποίες και εκείνη που φιλοξενεί τον διάσημο αιγυπτιακό Ναό της Ντεντούρ. «Οι οικογένειές μας πάντα στήριζαν το Met και πιστεύουμε ότι αυτή η κίνηση θα ωφελήσει το μουσείο και τον σκοπό που υπηρετεί», σημείωσαν οι απόγονοι των αδελφών Μόρτιμερ και Ρέιμοντ Σάκλερ, που ίδρυσαν την Purdue Pharma, η οποία παρήγε οπιούχα παυσίπονα, με πιο γνωστό το φάρμακο OxyContin.

Η ρήξη όμως με έναν από τους μεγαλύτερους αλλά αμφιλεγόμενους υποστηρικτές του μουσείου δεν ελήφθη ξαφνικά. Ορισμένοι θα έλεγαν μάλιστα ότι άργησε. Προηγήθηκε, βέβαια, η απόφαση του Μet, πριν από τρία χρόνια, σύμφωνα με την οποία δεν θα αποδεχόταν χρηματικές δωρεές που θα προέρχονταν από τους Σάκλερ εξαιτίας της συσχέτισής τους με τη μεγάλη κρίση των οπιούχων στην Αμερική.

Η υπερσυνταγογράφηση οπιούχων, όπως το OxyContin, δημιουργούσε εθισμό στους ασθενείς και η λήψη των συγκεκριμένων φαρμάκων συνδέθηκε με πολλούς θανάτους στις ΗΠΑ. Το 2019 κατατέθηκαν μαζικές αγωγές εναντίον της φαρμακευτικής εταιρείας Purdue Pharma που είχε την πατέντα του OxyContin και το όνομα των Σάκλερ συνδέθηκε με την κρίση των οπιούχων. Αυτή τη σχέση ερευνούσε από το 2017 ο δημοσιογράφος και συγγραφέας του New Yorker, Πάτρικ Ράντεν Κιφ, την οποία περιγράφει στο βιβλίο του «Empire of Pain: The Secret History of the Sackler Dynasty» που κυκλοφόρησε πρόσφατα στα αγγλικά.

Η οικογένεια θεωρείτο από τους μαικήνες της τέχνης στην Αμερική, με δωρεές εκατομμυρίων, χρηματοδότηση πανεπιστημιακών εδρών κ.λπ. Μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου, όμως, πολλά μουσεία και γκαλερί, όπως το Λούβρο στο Παρίσι, η Tate στο Λονδίνο, έκοψαν αμέσως τους δεσμούς τους με τους Σάκλερ. Σε νομικό επίπεδο, η Purdue Pharma αναγκάστηκε να συμβιβαστεί και να πληρώσει 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε αποζημιώσεις. Αρκετοί αναλυτές, όμως, ασκούν κριτική σε αυτό τον συμβιβασμό που τελικά αποτρέπει την ποινική δίωξη της εταιρείας.

Μόνο δύο πτέρυγες του Μet θα φέρουν το όνομα Σάκλερ (Αρθουρ και Μαριέτα Σάκλερ), διότι, όπως γράφουν οι New York Times, οι απόγονοί τους είχαν πουλήσει το μερίδιό τους στη φαρμακευτική εταιρεία.

Η αποκαθήλωση των Σάκλερ δείχνει την αυξημένη ευαισθησία των μουσείων για τις πηγές από τις οποίες χρηματοδοτούνται, καθώς το προφίλ τους έχει αντίκτυπο στη φήμη των πολιτιστικών οργανισμών. Δεν κατεβαίνουν όμως από παντού οι Σάκλερ. Το όνομά τους παραμένει ψηλά στη National Gallery και στο μουσείο Victoria & Albert του Λονδίνου. Τουλάχιστον ακόμα.